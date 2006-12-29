Ностальгія Боделана набирає страхітливих форм

Екс-мер Одеси Руслан Боделан, оголошений у розшук в Україні, видав у Росії збірник своїх віршів.

Про це розповіла "Комсомольській правді в Україні" дочка Боделана Ольга.

"Це перша його збірка. Називається "З думками про Одесу". Хоча батько і раніш писав вірші. Правда, читав тільки близьким людям", - сказала вона.

"Багато ностальгії по улюбленому місту... У мене є навіть улюблені рядки з вірша "Розлука з Одесою": "Охота на неведомого зверя", - додала вона.

Видання також наводить вірш Боделана

"В дремучей темной чаще,

По команде чьей-то,

Собралась стая псов.

По номерам разбившись,

Обнюхивая, каждый ствол,

Шипя и надрываясь,

След пытаются все взять.

Толком, правда, и не зная

Какого зверя ищут след…".

Українська правда