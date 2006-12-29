Ностальгія Боделана набирає страхітливих форм
"Лучше бы пил..."
Екс-мер Одеси Руслан Боделан, оголошений у розшук в Україні, видав у Росії збірник своїх віршів.
Про це розповіла "Комсомольській правді в Україні" дочка Боделана Ольга.
"Це перша його збірка. Називається "З думками про Одесу". Хоча батько і раніш писав вірші. Правда, читав тільки близьким людям", - сказала вона.
"Багато ностальгії по улюбленому місту... У мене є навіть улюблені рядки з вірша "Розлука з Одесою": "Охота на неведомого зверя", - додала вона.
Видання також наводить вірш Боделана
"В дремучей темной чаще,
По команде чьей-то,
Собралась стая псов.
По номерам разбившись,
Обнюхивая, каждый ствол,
Шипя и надрываясь,
След пытаются все взять.
Толком, правда, и не зная
Какого зверя ищут след…".