Давидович забракував майже 225 тисяч підписів, зібраних Медведчуком

Центральна виборча комісія визнала дійсними 4 млн. 431 тис. 674 підписи із зібраних 4 млн. 656 тис. 182 підписів громадян за проведення референдуму про членство України в НАТО і Єдиному економічному просторі з Білоруссю, Казахстаном і Росією (ЄЕП).

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення було ухвалене сьогодні на засіданні ЦВК.

Центрвиборчком ухвалив, що обліку не підлягають 224 тис. 509 підписів, зібраних із порушенням національного законодавства. Зокрема в Автономній Республіці Крим не визнано 419 підписів, у Вінницькій області – 44 тис. 549, Дніпропетровській – 11 тис. 929, у Донецькій – 10 тис. 167, у Житомирській – 11 тис. 126, Запорізькій – 620, у Київській – 25 тис. 589, у Кіровоградській – 2 тис. 612, у Луганській – 2 тис. 41, у Миколаївській – 28 тис. 93, в Одеській – 9 тис. 273, у Полтавській – 3 тис. 755, у Рівненській – 4 тис. 234, Сумській – 3 тис. 289, у Харківській – 1 тис. 425, у Херсонській – 1 тис. 42, у Хмельницькій – 16 тис. 261, у Черкаській – 35 тис. 459, у Чернігівській – 2 тис. 068, а також у місті Києві – 10 тис. 465 й місті Севастополі – 93 підписи.

ЦВК також ухвалила передати загальні підсумки зі збору підписів за проведення референдуму на розгляд Президента України Віктора ЮЩЕНКА.

Як повідомляв УНІАН, із листопада 2005 року до березня 2006 року 104 ініціативні групи зібрали 4 млн. 656 тис. 182 підписи на підтримку проведення референдуму про членство України в НАТО і ЄЕП.

Як повідомляв УНІАН, СДПУ(о) з листопада 2005 року до лютого 2006 року по всій країні організувала 109 ініціативних груп. Вони зібрали на підтримку референдуму про членство України в НАТО й участі в Єдиному економічному просторі понад 4,6 млн. підписів, які були передані в ЦВК.

Відповідно до законодавства, для організації всеукраїнського референдуму за народною ініціативою необхідно зібрати не менше трьох мільйонів підписів.

30 жовтня цього року голова ЦВК Ярослав ДАВИДОВИЧ повідомив, що правоохоронні органи порушили 28 кримінальних справ за фактами порушень при зборі підписів за проведення референдуму про членство України в НАТО й ЄЕП.

У свою чергу, 9 листопада прес-служба Генеральної прокуратури повідомила, що відомство вивчає 10 кримінальних справ, порушених за фактами внесення неправдивих відомостей у підписні листи щодо проведення всеукраїнського референдуму з питань вступу України до НАТО й ЄЕП.

11 грудня Печерський райсуд Києва зобов`язав Центрвиборчком підбити підсумки збору підписів громадян під вимогою про проведення всеукраїнського референдуму щодо вступу України до НАТО й ЄЕП.

ЦВК оскаржила в Апеляційному суді м. Києва визнання її бездіяльності щодо підбиття підсумків збору підписів за проведення референдуму з питань про вступ України до НАТО й ЄЕП.