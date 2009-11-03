Богатирьова вважає, що паніка так само небезпечна, як і сама інфекція

Секретар Ради національної безпеки та оборони України Раїса БОГАТИРЬОВА вважає, що паніка з приводу пандемічного грипу А/H1N1 так само небезпечна, як і сама інфекція.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала журналістам після зустрічі з віце-прем`єр-міністром, міністром закордонних справ і європейської інтеграції Республіки Молдова Юріє ЛЯНКЕ.

Зокрема, відповідаючи на запитання, чи буде посилений контроль на кордоні України з Молдовою, Р.БОГАТИРЬОВА сказала, що закриття кордону не сприятиме тому, що інфекція не проникне на територію іншої держави.

Щодо паніки, яка має місце серед населення деяких міст України, Р.БОГАТИРЬОВА зазначила, що для паніки підстав на сьогодні немає.

За її словами, на сьогодні сформований план дій влади щодо того, що потрібно робити.

Вона підкреслила, що сьогодні потрібно робити, а не панікувати. «Паніка нам не допоможе, а допоможуть знання», - підкреслила Р.БОГАТИРЬОВА, додавши, що паніка - це метод не тільки дезорієнтувати зусилля медиків, але й дезорієнтувати людей. «І з цим треба боротися», - підкреслила вона.

Р.БОГАТИРЬОВА розповіла про дії, які сьогодні здійснюються в Україні для лікування і профілактики вірусу. Зокрема, за її словами, сьогодні питанням номер один є питання імунізації населення.