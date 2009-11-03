Ющенко занепокоєний наміром проводити масові заходи

Президент України Віктор ЮЩЕНКО жорстко контролюватиме виконання протиепідемічних заходів.

Як повідомили УНІАН в прес-службі Президента, на цьому наголосив заступник глави Секретаріату Президента України – уповноважений Президента України з питань контролю за діяльністю Служби безпеки України Петро ШАТКОВСЬКИЙ.

У президентському Секретаріаті здійснюється моніторинг дотримання указу глави держави, яким введено в дію рішення РНБОУ «Про невідкладні заходи щодо забезпечення національної безпеки в умовах спалаху пандемічного грипу в Україні».

«У зв’язку з цим викликають занепокоєння повідомлення про наміри деяких керівників установ, організацій, закладів та інших державних інституцій провести публічні заходи із запрошенням великої кількості людей, які час від часу з’являються у ЗМІ», - підкреслив П.ШАТКОВСЬКИЙ.

«Хочу нагадати, що проведення таких заходів прямо суперечить вимогам Указу Президента, яким уряд зобов’язано невідкладно запровадити обмеження у проведенні масових культурно-розважальних та інших заходів, пов’язаних з великою скупченістю людей», - зазначив заступник Глави Секретаріату Президента.

До того ж, проведення цих заходів суперечить Постанові Кабміну від 30 жовтня 2009 року №1152 «Про запобігання поширенню грипу типу А/H1N1/Каліфорнія/04/09 і гострих респіраторних захворювань серед населення».

Заступник глави Секретаріату Президента України закликав керівників усіх органів державної влади і місцевого самоврядування, підприємств і організацій у жодному разі не допустити проведення заходів, які ставлять під загрозу здоров’я громадян.

П.ШАТКОВСЬКИЙ також нагадав, що Генеральна прокуратура здійснює нагляд за додержанням законів про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення та його захист від інфекційних хвороб.