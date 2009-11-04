Експерт радить простежити за кожною копійкою з "протигрипозного" мільярда

Експерти висловлюють сумніви, що мільярд гривень, які парламент вирішив спрямувати на боротьбу з епідемією, зможе кардинально змінити ситуацію з захворюваністю. А також застерігають від зловживань.

Щороку для української медичної галузі потрібно 60 мільярдів гривень, тому терміново виділений мільярд не зможе кардинально змінити ситуацію з поширенням грипу та гострих респіраторних інфекцій в країні, вважає член президії Українського медичного союзу, президент Української федерації громадських організацій сприяння здоров`ю суспільства Володимир Загородній.

Експерт Українського незалежного центру політичних досліджень Світлана Конончук наголошує, що в жодній українській галузі немає стратегії дій на випередження, тому в авральному режимі влада намагається вирішувати нагальні проблеми, цього разу – у медичній галузі. «Уряд концентрується часто на тому, аби гасити пожежі, замість того щоб готувати пісок. Тому 1 мільярд, виділений на боротьбу з грипом, не можна оцінити як ефективний захід», - сказала Конончук.

Вона припускає, що через паніку в зв`язку з епідемією, тендери на закупівлю обладнання будуть проведені недостатньо прозоро. «У гарячому режимі, коли ухвалюється виділення великих коштів, коли ми не знаємо обґрунтування, точних розрахунків. За таких умов, підозри, що ці кошти будуть використані неефективно, у нас є».

Світлана Конончук пропонує громадськості і контролюючим органам ретельно простежити за кожною копійкою, яка буде виділена на профілактику та лікування грипу.

Верховна Рада у вівторок ухвалила закон, що передбачає виділення цього року мільярда гривень на боротьбу з грипом. Ці гроші планують спрямувати на придбання ліків та медичного обладнання. Прем`єр-міністр Юлія Тимошенко висловила сподіваня, що президент Віктор Ющенко підпише цей закон вже в середу, 4 листопада.

Тим часом в Україні працюють експерти Всесвітньої організації охорони здоров`я, щоб з`ясувати ситуацію з поширенням грипу та гострих респіраторних захворювань в державі. Крім того, має бути уточнено реальний стан речей з поширенням так званого "свинячого грипу" в Україні.

Німецька хвиля