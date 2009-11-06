Медведєв: Росія застосує армію за кордоном у крайніх випадках

Рішення про використання Збройних сил РФ за межами країни прийматимуться тільки в крайніх випадках для захисту росіян, заявив у четвер президент Росії Дмитро Медведєв.

"Такого роду рішення (про використання Збройних сил за межами РФ) мають абсолютно надзвичайний характер і застосовуватимуться тільки в разі крайньої потреби", - наголосив глава держави на зустрічі з членами Ради палати Ради Федерації.

При цьому Медведєв зазначив, що "правові засади (для ухвалення таких рішень) повинні бути".

"Наші громадяни повинні бути захищені в будь-якій точці земної кулі і відчувати захист держави", - наводить слова президента РІА "Новости".

Він нагадав, що ця тема порушувалася на попередній зустрічі з членами Ради палати Ради Федерації в лютому, а минулого тижня схвалено зміни до закону про оборону, щодо можливості президента оперативно використовувати Збройні сили за межами Росії.