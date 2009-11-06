Експерти: вимоги ПР про відставку міністрів - передвиборний піар

Експерти називають політиканством і передвиборним піаром ініціативу опозиції щодо відставки міністрів.

Таку думку вони висловили в експертному опитуванні Інституту Горшеніна.

В інституті нагадують, що нещодавно Партія регіонів заявила про намір відправити у відставки міністра праці і соціальної політики Людмилу ДЕНІСОВУ.

Директор Інституту Горшеніна Кость БОНДАРЕНКО відзначив, що ситуація у Верховній Раді України сьогодні така, що опозиція може ініціювати зняття будь-якого міністра. При цьому експерт переконаний, що знайти голоси для призначення нового міністра буде неможливо. «Якщо взяти до уваги, що у Кабінеті міністрів цілий ряд посад залишаються вакантними, зняття Л.ДЕНІСОВОЇ, міністра праці і соціальної політики, може приректи Кабінет міністрів на невизначеність і непрацездатність», - відзначив він. За словами К.БОНДАРЕНКА, при цьому без управління залишиться ціла соціальна галузь України - одна з найважливіших галузей країни, – оскільки Міністерство праці і соціальної політики є ключовим. «Тому у такій ситуації треба дуже зважено підходити до питання відставки міністрів. По-перше, опозиція має нести відповідальність за ситуацію в країні, не лише уряд. Відставка міністра може вважатися моментом безвідповідальності. І другий момент: опозиція може вимагати відставки міністра лише в тому разі, якщо у неї є варіант альтернативного кандидата. При цьому опозиція має розуміти, чи зможе вона дати свої голоси і посприяти тому, щоб цей кандидат посів вакантну посаду», - сказав К.БОНДАРЕНКО. На його думку, опозиція і влада мають діяти не як вороги, а як конструктивні опоненти.

Глава правління Центру прикладних політичних досліджень «Пента» Володимир ФЕСЕНКО дотримується схожої точки зору. «Кілька днів тому порушувалося питання про відставку міністра охорони здоров`я і деяких інших міністрів. На мій погляд, за умов епідемії порушувати питання таким чином означає вносити додаткову дезорганізацію і фактор дестабілізації в роботу Міністерства охорони здоров`я», - вважає В.ФЕСЕНКО. На його думку, якщо опозиція вважає, що уряд працює неефективно, то необхідно порушувати питання про відставку всього уряду, а також – і це найголовніше – про формування нового уряду. «Домагатися відставки окремих міністрів – це означає вносити дезорганізацію у роботу Кабміну, досягати своєї мети, як то кажуть, «не миттям, так катанням», коли в результаті відставки окремих міністрів може скластися ситуація нелегітимності Кабміну у цілому», - сказав політолог. Він переконаний, що, діючи не у власних інтересах, а на користь держави, необхідно порушувати питання про відставку міністра інакше: «Не просто відставити Кабінет міністрів або окремого міністра, а й одночасно призначити на цей пост нового міністра». «Готова зараз Партія регіонів запропонувати свою кандидатуру в уряд Ю.ТИМОШЕНКО на місце Л.ДЕНІСОВОЇ? Якщо не готова - то тоді нічого займатися політичними іграми», - вважає В.ФЕСЕНКО.

Президент Центру соціальних досліджень «Софія» Андрій ЄРМОЛАЄВ не бачить нічого особливого в ініціативі відставки міністра. «Інша справа, що ситуація, яка склалася в парламенті, скажімо так, навряд чи має продуктивні підстави для відставки будь-якого міністра», - сказав А.ЄРМОЛАЄВ. За його словами, уряд опікується обговоренням порятунку країни від грипу, парламент розбурханий марлевими пов`язками. «Сумніваюся, що будь-яке кадрове рішення зараз пройде», - думає він.

Президент Аналітичного центру «Відкрита політика» Ігор ЖДАНОВ також не бачить в ініціативі Партії регіонів про відставку міністра нічого, окрім піару і політиканства. «По-перше, я не впевнений, що у Партії регіонів є необхідні голоси для зміни міністра, а тому така пропозиція перетворюється на просте політиканство: ще раз спекулювати на темах соціальних стандартів, нездатності уряду, і таке інше», - відзначив він. По-друге, він думає, що Л.ДЕНІСОВА - досить серйозний професіонал і поки змогла утримувати ситуацію в цій сфері. «Звичайно, в умовах кризи, будь-якому міністрові можна висунути купу претензій. Але обезголовити частину міністерств за умов кризи – не думаю, що це відповідальна державна політика. Тому, окрім піару і політиканства, я ще раз підкреслюю, нічого не бачу в цій пропозиції Партії регіонів», - сказав І.ЖДАНОВ.

Заступник міністра з питань сім`ї, молоді і спорту Тетяна КОНДРАТЮК вважає, що сьогодні першочергові завдання уряду - це вивести країну з кризи і вберегти людей від епідемії грипу. А тому відставка будь-якого міністра з уряду зараз недоречна. «Інше питання, що кожний чиновник має нести відповідальність за свої слова. Все, що сказано, має відповідати дійсності і підтверджуватися фактами. Якщо ж для звинувачень не немає ніяких підстав, є відповідні інстанції, які допомагають у таких ситуаціях визначити істину. Вважаю роботу міністра праці і соціальної політики Людмили ДЕНІСОВОЇ ефективною і такою, що відповідає на сьогодні запитам суспільства», - сказала Т.КОНДРАТЮК. Вона відзначила також, що ініціатива опозиції про відставку міністрів – стандартна реакція на дії уряду у передвиборний період, і не лише в Україні. «Ми маємо розуміти, що в Україні зараз передвиборний період, тому такого роду заяви ми повинні сприймати через призму передвиборної кампанії», - вважає Т.КОНДРАТЮК.