Томенко: в сесійній залі ВР почали з’являтися кандидати у президенти

Заступник голови Верховної Ради України Микола ТОМЕНКО повідомив, що протягом цього тижня на жодне засідання парламенту не з’явилися 72 народних депутата.

Як передає кореспондент УНІАН, про це віце-спікер сказав на прес-конференції.

За його словами, поточного пленарного тижня 137 народних депутатів були «відмінниками, добросовісними людьми», оскільки не пропустили жодного засідання ВР.

Водночас М.ТОМЕНКО зазначив, що «виборча кампанія призвела до того, що всі команди делегують людей в регіони, і у нас збільшилося «двієчників», тобто прогульників», яких нараховується 72 особи.

Також М.ТОМЕНКО зауважив, що цього тижня в сесійній залі почали з’являтися кандидати у президенти. «Немає ні одного кандидата в президенти, який би пропустив всі засідання на поточному тижні», - сказав він.