Експерт: перемогу на виборах забезпечить рейтингова еліта в регіонах

Директор Агентства моделювання ситуацій (АМС) Віталій БАЛА вважає, що основна боротьба на майбутніх президентських виборах розгорнеться в опозиційних до кандидатів регіонах. Про це йдеться у коментарі В.БАЛИ, переданому УНІАН.

Тому, відзначає експерт, для всіх без винятку реальних кандидатів у президенти головним завданням буде створення ефективних штабів в областях, де у них немає більшості, а також - зміцнення своїх політичних позицій моральним авторитетом представників регіональних еліт.

За словами В.БАЛИ, якщо під час минулої президентської кампанії вважалося, що вибори будуть «зроблені» в Києві, то сьогодні з високим ступенем вірогідності можна припустити, що головну ставку буде зроблено на роботу в так званих «чужих» регіонах.

«Основні кандидати в президенти – Віктор ЯНУКОВИЧ і Юлія ТИМОШЕНКО – будуть найактивніше працювати в опозиційних областях, де у них немає більшості, але є можливий потенціал для зростання. У зв`язку з цим принципово важливими аспектами будуть ефективна робота кандидатів з регіональними елітами і пошук таких представників місцевої еліти, чий персональний рейтинг як мінімум не нижчий, а, як правило, навіть вищий за рейтинг кандидата в конкретному регіоні», - вважає експерт.

При цьому, на думку В.БАЛИ, така робота у більшості «проблемних» регіонах вже ведеться.

Зокрема, переконаний політолог, Партії регіонів необхідно посилити роботу в західному регіоні – Львівській, Тернопільській, Івано-Франківській областях, а БЮТ зацікавлений у Донбасі, Харківській області і АР Крим. Додаткові відсотки у таких регіонах, переконаний експерт, зіграють вирішальну роль у другому турі президентських виборів, тому саме у «проблемних» регіонах відбуватиметься боротьба за ключові місця в кампанії.

У контексті цього В.БАЛА прогнозує, що якщо в БЮТ, найімовірніше, за Донбас «відповідатиме» Наталія КОРОЛЕВСЬКА, за Харківську область - Олександр ФЕЛЬДМАН, а за Крим – Людмила ДЕНІСОВА, які «здатні забезпечити результат», то ПР складніше знайти авторитетних керівників у західному регіоні, чий особистий рейтинг перевищував би рейтинг В.ЯНУКОВИЧА.