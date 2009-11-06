Від Ющенка вимагають підписати закон про мільярд на боротьбу з епідемією

Заступник голови Верховної Ради України Микола ТОМЕНКО вважає, що Президент Віктор ЮЩЕНКО зобов’язаний невідкладно підписати закон про виділення коштів на боротьбу з епідемією грипу.

Як повідомили УНІАН у прес-службі М.ТОМЕНКА, про це він сказав сьогодні на прес-конференції.

Віце-спікер високо оцінив консолідацію парламенту та уряду у визначенні першочергових заходів проти поширення пандемічного грипу в Україні. Як приклад такого відповідального підходу він назвав ухвалення 3 листопада, після заслуховування інформації прем’єр-міністра та дискусії у сесійній залі, урядового законопроекту про внесення змін до закону України «Про Державний бюджет України на 2009 рік» (щодо забезпечення усіх лікарень країни необхідними ліками та обладнанням для діагностики хвороби та протидії поширення епідемії грипу), що передбачає додаткове фінансування в обсязі 1 млрд. грн.

Водночас М.ТОМЕНКО поінформував, що даний законопроект 3 листопада був поданий Кабінетом міністрів та зареєстрований у Верховній Раді, 3 листопада він був розглянутий профільним комітетом, представлений та обговорений у сесійній залі, проголосований та підписаний головою Верховної Ради, 3 листопада направлений до Президента України та зареєстрований у Секретаріаті Президента.

«Прийняття цього законопроекту – це приклад відповідальність за країну і розуміння ситуації, що склалася. За його ухвалення проголосував 401 народний депутат, тобто продемонстрована абсолютна консолідація парламенту. Натомість вже третій день команда Президента жодним чином не реагує на нього. Складається враження, що для команди Президента не існує проблеми наших громадян, які потерпають від епідемії грипу», - наголосив М.ТОМЕНКО.

«Сьогодні боротьба з грипом та боротьба за життя людей – це не конкурс економічних розумників, а відповідальна швидка і ефективна робота всіх в інтересах країни, і вона повинна відсунути на другий план політичну зарозумілість», - сказав віце-спікер.

Він також звернувся до Президента та його команди з вимогою невідкладно підписати даний законопроект.

Крім того, М.ТОМЕНКО нагадав, що парламенту вдалося досягти консенсусу і 4 листопада ухвалити ще один важливий документ: постанову, зареєстровану депутатами від фракції Партії регіонів, про першочергові заходи протидії поширенню пандемічного грипу в Україні, в якій були враховані пропозиції всіх фракцій, уряду, Міністерства охорони здоров’я та фахівців сфери охорони здоров’я. Постанову підтримали 424 народних депутати.

«Отож, можна сказати, що уряд і парламент виступили єдиним фронтом в боротьбі за здоров’я і життя наших громадян та проти грипу. Виникає тільки питання на чиїй стороні в цій боротьбі команда Президента Віктора ЮЩЕНКА», - підсумував М.ТОМЕНКО.