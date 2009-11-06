БЮТ збирає підписи за «повалення» Лавриновича

Парламентська фракція БЮТ ініціювала збір підписів народних депутатів за звільнення Олександра ЛАВРИНОВИЧА з посади першого заступника голови Верховної Ради України і вже отримала згоду на це від 150 депутатів.

Про це йдеться в заяві БЮТ, переданій УНІАН.

Як зазначається в документі, приводом для цього став той факт, що на сьогоднішньому засіданні парламенту, "ретельно виконуючи вказівки виборчого штабу Партії регіонів і Секретаріату Президента, перший заступник голови Верховної Ради України Олександр ЛАВРИНОВИЧ нахабно, демонстративно і цинічно порушив регламент засідання Верховної Ради України, переступив через елементарні норми етики й моралі".

Фракція БЮТ заявляє, що при голосуванні за законопроект Президента Віктора ЮЩЕНКА про внесення змін до закону "Про Державний бюджет України на 2009 рік" (щодо забезпечення виплати пенсій та соціальних допомог у підвищеному розмірі), "ЛАВРИНОВИЧ всупереч нормам регламенту та ігноруючи вимоги народних депутатів, поставив на голосування прийняття документу в цілому. При цьому пропустивши друге читання. Умисно не дав слова представнику виконавчої влади. Тим самим, позбавив можливості українське суспільство отримати об’єктивну інформацію про тяжкі і небезпечні наслідки введення в дію закону про соціальні стандарти та відповідні зміни до державного бюджету України".

На переконання авторів заяви, така поведінка першого віце-спікера сьогодні "чітко продемонструвала: ЛАВРИНОВИЧ призначений головним виконавцем розробленого сценарію Партії регіонів з перетворення українського парламенту на головний центр фальсифікацій".

Яскравим підтвердженням цього “бютівці” вважають також той факт, що О.ЛАВРИНОВИЧ під час засідання ВР зачитав “повністю сфальсифікований документ про відкликання з посади голови фракції НУ-НС Миколи МАРТИНЕНКА. Без підпису будь-якої особи”. “Хоча, як екс-міністру юстиції, О.ЛАВРИНОВИЧУ вартувало б знати, що документ без підпису – це всього лише папір з текстом, а не документ”, - зазначається у заяві.

"Після сьогоднішнього засідання парламенту не залишилось жодних сумнівів: Партія регіонів спільно з Секретаріатом Президента провела апробацію масштабних фальсифікацій та обману, які вони постійно практикують і планують застосовувати їх під час виборчої кампанії", - сказано у документі.