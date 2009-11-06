Ющенку і Тимошенко написали, що ліків немає не тільки в аптеках

Тернопільська облрада закликала керівництво держави не допустити застосування штрафів до комунальних аптек області, в яких відсутні необхідні ліки або ж ціни перевищують обумовлені Кабміном, однак не з вини самих аптек. Відповідне звернення було сьогодні направлено після наради голови облради Олексія КАЙДИ з представниками комунальних аптек області від імені облради (як власника аптечних закладів спільної власності територіальних громад сіл, селищ та міст області) Президенту України Віктору ЮЩЕНКУ, прем’єр-міністру України Юлії ТИМОШЕНКО, голові Верховної ради України Володимиру ЛИТВИНУ, міністру охорони здоров’я Василю КНЯЗЕВИЧУ. У документі облрада вказує, що обов’язкового мінімального асортименту ліків в аптеках немає, оскільки їх немає як в дистриб’юторів, так і у виробників лікарських засобів.

Також у зверненні вказано, що при проведенні ряду перевірок дотримання комунальними аптечними закладами області виконання постанови Кабінету міністрів України від 30 жовтня 2009 року №1154 “Про встановлення граничних рівнів цін на окремі лікарські засоби і вироби медичного призначення” виявлено завищення дистриб’юторами оптово-відпускних цін на лікарські засоби, і вже як результат – недотримання аптечними закладами окремих роздрібних цін, визначених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 30 жовтня 2009 року №785.

“Разом з тим, пункт 12 постанови Кабінету міністрів України від 30 жовтня 2009 року №1152 “Про запобігання поширення грипу типу A/H1N1/Каліфорнія і гострих респіраторних захворювань серед населення” в разі недотримання аптечними закладами вимог до наявності визначених обов’язкових медичних та профілактичних засобів передбачає позбавлення їх ліцензій. Відтак звертаємося до вас з проханням особисто і невідкладно втрутитися та врегулювати вкрай негативну і загрозливу ситуацію, що склалася в державі навколо фармацевтичної галузі, оскільки в разі невирішення означеної проблеми такий стан буде розцінюватися як рейдерська атака, направлена на закриття і руйнацію аптечної мережі, а також перерозподілу фармацевтичного ринку України на користь окремих бізнесових груп”, – йдеться у зверненні.

Також фармацевти області та облрада просять розглянути можливість створення на випадок будь-яких епідемічних захворювань державного резерву лікарських засобів на базі ДАК “Ліки України” для подальшого отримання комунальними аптеками лікарських засобів.

Окремо в зверненні висловлено прохання “з метою забезпечення нормального функціонування аптечних закладів у надскладних умовах епідемії розглянути можливість уніфікації системи перевірок фіскальними та контролюючими органами”.