Нафтогаз отримав право на участь в алжирських тендерах

НАК «Нафтогаз України» отримала від Міністерства енергетики Алжиру й Алжирського державного агентства з використання вуглеводневих ресурсів (ALNAFT) атестаційний сертифікат на право участі в тендерах на розробку родовищ вуглеводнів на території Алжирської Народної Демократичної Республіки.

Про це УНІАН повідомили в прес-центрі НАК «Нафтогаз України».

У повідомленні наголошується, що компанія таким чином продовжує реалізацію стратегії, спрямованої на диверсифікацію джерел поставок енергоносіїв в Україну.

Компанія зазначає, що термін дії даного атестаційного сертифікату становить 3 роки.

Рішення про надання сертифікату було ухвалено після відповідного аналізу й оцінки документації, яка була надана НАК «Нафтогаз України», й засвідчило можливість компанії розробляти проекти з видобутку вуглеводнів на території Алжиру.

Довідка УНІАН. Алжир має значні запаси вуглеводнів. Країна займає 14 місце в світі за запасами нафти (12,3 млрд. бар.) і 8 місце в світі за запасами природного газу (4,6 трлн. куб. м). Нафтогазова галузь є однією з основних в економіці країни.