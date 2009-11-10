Ющенко готовий говорити з Медведєвим «без попередніх умов»

Київ готовий до відновлення діалогу з Москвою на найвищому рівні «без попередніх умов»

Про це в інтерв`ю УНІАН повідомив Надзвичайний і Повноважний посол України в Росії Костянтин ГРИЩЕНКО.

«Цілком очевидно, що для вирішення будь-яких питань потрібен діалог. Без спілкування нічого ніколи не вирішується. Сама по собі відсутність поглибленого обміну думками не йде на користь двом країнам. Але ми не стоїмо на місці, працюємо далі на рівні, що дозволяє усувати багато практичних проблем, від яких залежить і економічна взаємодія, і, скажімо, комфортність перебування громадян двох країн на території, відповідно, України і Росії», - сказав К.ГРИЩЕНКО.

Він підкреслив, що відновлення діалогу на найвищому рівні необхідне. «Президентів обирає народ, і без їхньої думки, без їхньої участі вирішувати принципові питання неправильно і навряд чи можливо. Я б, при цьому, не ставив цю проблему тільки в площину якихось особистих взаємин між першими особами. Багато що залежить від тонкого прошарку радників і помічників нагорі, від того, наскільки зважено вони формують підходи, пропонують рішення для керівництва країни. Київ до відновлення такого діалогу готовий без будь-яких попередніх умов», - підкреслив він.

Як повідомляв УНІАН, під час саміту СНД в Кишиневі не відбулася двостороння зустріч президентів України і Росії. Президент Російської Федерації Дмитро МЕДВЕДЄВ зазначив, що не зустрівся з Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ, оскільки не мав на це можливості. Зокрема, на запитання української преси, чому він не зустрівся з В.ЮЩЕНКОМ, який хотів такої зустрічі, Д.МЕДВЕДЄВ відповів: «Він хотів, а в мене не вийшло». Президент РФ послався на те, що в нього інший графік, і зараз його чекають домашні справи. У той же час підкреслив, що вони привіталися з В.ЮЩЕНКОМ, поспілкувалися в рамках засідання глав держав СНД. «І це теж непогано», - сказав Д.МЕДВЕДЄВ.

Також В.ЮЩЕНКО підкреслив, що зустріч обох президентів не відбулася через позицію російської сторони.