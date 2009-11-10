АМК побачив «бензинову» змову у Криму

Щодо 6 суб`єктів, які працюють на ринку нафтопродуктів у Севастополі, порушено кримінальну справу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив керівник Севастопольського територіального відділення АМКУ Олександр ЛІЄВ на апаратній нараді в Севастопольській міській держадміністрації.

«Ціна на бензин в Криму і в місті Севастополі найвища, на 12% вище, ніж в середньому по Україні, це дійсно, основна проблема, якою ми сьогодні займаємося, і з цього приводу порушено справу щодо 6 суб`єктів, які працюють на ринку Севастополя», - сказав О.ЛІЄВ.

За його словами, «тут чітко простежується змова». «Тут чітко простежується зловживання монопольним становищем власників великих мереж, і, я думаю, що найближчим часом ми інформуватимемо, зокрема через ЗМІ, там буде наводитися лад», - сказав він і додав: «ринок міста Севастополя і ринок Криму за паливними матеріалами спільний. Цей ринок рішенням голови АМКУ закріплено за Севастопольським міським відділенням АМКУ, ми курируватимемо також у Криму в цілому».

Голова Севастопольської міської державної адміністрації Сергій КУНІЦИН, зі свого боку, на нараді зазначив, що керівник міського відділення АМКУ первинно доповів йому про те, «що жодних серйозних підстав для того, щоб у Криму і Севастополі ціна була вища - не існує». За його словами, «це змова, і цим треба займатися». Як сказав голова міста, «ну я розумію Львів: у них є транспортні витрати. Але, вибачите мене, в Києві немає нафтопереробних підприємств, у Луганську, Донецьку, Запоріжжі. Найближчий - в Херсоні... Тому, посилатися тільки на транспортні доставки... Дорожче з Херсонського НПЗ доставити до Криму чи з Херсонського НПЗ доставити до Луганська? Напевно, до Луганська подалі». Як зазначив С.КУНІЦИН, «у нас довгі роки, дійсно, існує, необгрунтована змова монополістів, тому що у нас, особливо влітку, мільйони туристів, і на цьому просто заробляють. А серйозно ніхто цим не займався».