Противсіх вважає Тимошенко своїм головним конкурентом

Кандидат у президенти України Василь ПРОТИВСІХ вважає прем’єр-міністра Юлію ТИМОШЕНКО своїм головним конкурентом на виборах.

Про це він заявив сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

«В мене всі головні конкуренти, а найголовніший конкурент – це Юлія Володимирівна», - сказав В.ПРОТИВСІХ.

При цьому він зауважив, що ще не почав проводити агітацію, бо йому заважають.

На уточнююче питання журналістів, хто саме заважає йому проводити агітацію, В.ПРОТИВСІХ відповів: “Ті, що мене в ЦВК не хотіли. Я не знаю, хто вони, але п`ять чоловік, які утримались і не хотіли мене реєструвати (на засіданні Центральної виборчої комісії, на якому розглядалося питання про реєстрацію В.ПРОТИВСІХ кандидатом у президенти – УНІАН), так вони не дають мені займатися перевиборною кампанією”.

Разом із тим кандидат у президенти впевнений у власній перемозі на виборах вже у першому турі.

Також він повідомив, що зібрати необхідну для реєстрації кандидатом на пост глави держави заставу у розмірі 2,5 млн. грн. йому допомогли родина, родичі та друзі з усього світу.

“Я ніякої партії не представляю. І ви уявляєте, як можна було вибитись в сьогоднішніх умовах, щоб зареєструватися”, – сказав В.ПРОТИВСІХ.

Він також повідомив, що після виборів порадиться з журналістами, чи змінювати йому прізвище на старе – Гуменюк.

“Я працюю разом з вами на наше краще майбутнє в нашій державі. Голоси я нікому не можу віддати, тому що я їх ще не маю”, - сказав В.ПРОТИВСІХ.

Крім того, він розповів про деякі тези своєї передвиборчої програми. Зокрема, за словами кандидата, він виступає за позаблоковий статус України, за сталий економічний розвиток держави.

“Якщо буде економічно могутня Україна, вона буде мати фінансово здорову систему, вона буде шанована усіма сусідами. Я виступав і виступаю завжди за здоровий глузд... Гроші з України не будуть вивозитись в офшорні зони. Ми зробимо з вами так, сам я зробити нічого не можу, щоб не в Швейцарію вивозили в банки гроші, а щоб сусіди зі Сходу і Заходу вкладали кошти у наші банки”, - підкреслив В.ПРОТИВСІХ.

“Мені нелегко. Я не маю усіх цих концертних бригад, майданів. Я не маю владних функцій, які сьогодні спрямовані проти мене як кандидата”, - резюмував він.

Як повідомляв УНІАН, 6 листопада Центральна виборча комісія України зареєструвала В.ПРОТИВСІХ кандидатом на пост Президента України. Згідно з оприлюдненою на сайті ЦВК декларацією про доходи, В.ПРОТИВСІХ у 2008 році мав доходи у розмірі 238 тис. 368,70 грн.

В.ПРОТИВСІХ - житель Івано-Франківської області, самовисуванець і до зміни паспорту 2 жовтня 2009 року мав прізвище ГУМЕНЮК.

В.ПРОТИВСІХ є президентом Івано-Франківської торгово-промислової палати.