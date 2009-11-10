У БЮТ хочуть «скасувати» фінансування нових соцстандартів

Нардеп фракції БЮТ Олег Ляшко зареєстрував у апараті Верховної Ради проект постанови “про скасування рішення Верховної Ради України про прийняття в цілому як закон проекту Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2009 рік" (р.№5297 від 02.11.2009)”. Йдеться про закон, яким було передбачено фінансування збільшених прожиткового мінімуму та мінімальної зарплати.

Закон про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2009 рік" (щодо забезпечення виплати пенсій та соціальних допомог у підвищеному розмірі) був прийнятий парламентом 6 листопада. Документ визначає джерела покриття дефіциту коштів Пенсійного фонду України для виплати пенсій та збільшення видатків на виплату соціальних допомог, що пов`язано з прийняттям Верховною Радою України 20 жовтня 2009 року Закону України "Про встановлення прожиткового мінімуму та мінімальної заробітної плати" № 1646-VІ.

Сьогодні перший заступник глави Секретаріату Президента України Олександр ШЛАПАК заявив, що у Секретаріаті голови держави дуже чекають закон про зміни до державного бюджету на 2009 рік щодо підвищення соціальних стандартів, і Ющенко підпише цей документ, щойно він надійде до СП.

Водночас Шлапак підкреслив, що «Зараз він знову знаходиться в комітеті бюджетному, а відношення бюджетного комітету до цього закону відоме. Не знаю, як довго він там пробуде, хочеться, щоб він якомога швидше прийшов, повернувся до Президента». За словами заступника голови СП, закон про фінансування підвищення соцстандартів Президент підпише протягом доби , оскільки «в ньому немає жодних складнощів, документ надзвичайно простий». «У документі три цифри, які необхідно закріпити як закон, і почати негайно заднім числом, хочу це підкреслити, як в законі сказано, з 1 листопада виплати людям підвищених зарплат і підвищених пенсій, найбіднішим верствам населення».

Нагадаємо, що Ющенко 30 жовтня підписав ухвалений парламентом Закон «Про встановлення прожиткового мінімуму і мінімальної заробітної плати».