Рада пропонує ввести новий оброк з українців

Народні депутати України Ольга БОДНАР (БЮТ), Ярослав СУХИЙ (Партія регіонів) і Валерій БАРАНОВ (Блок Литвина) пропонують ввести єдиний соціальний внесок на загальнообов`язкове соціальне страхування.

Це передбачено проектом закону про систему збору і обліку єдиного соціального внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування (№5321 від 5 листопада ц.р.), текст якого розміщено на офіційному сайті Верховної Ради.

Згідно з документом, єдиний соціальний внесок – це консолідований страховий внесок на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування, страхування на випадок безробіття, у зв`язку з тимчасовою втратою працездатності, від нещасного випадку на виробництві і професійного захворювання, що призвели до втрати працездатності, який платиться у обов`язковому порядку з метою забезпечити реалізацію прав застрахованих осіб і членів їхніх сімей на одержання страхових виплат з соцстрахування.

Єдиний соціальний внесок не входить в систему оподаткування. Таким чином, податкове законодавство не регулює порядок нарахування і сплати внеску.

Розмір внеску і пропозиції щодо його розподілу за видами соцстрахування встановлюються парламентом.

Також законопроектом передбачається введення державного реєстру соціального страхування.