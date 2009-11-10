2682 керівники підприємств стали невиїзними

Українські суди заборонили 2,682 тис. керівників підприємств виїжджати за кордон через заборгованість у виплаті зарплати.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міністр юстиції України Микола ОНІЩУК сьогодні на прес-конференції в Києві.

«Ми передаємо виписку з судових рішень органам прикордонних служб, і це є підставою для відмови таким керівникам підприємств у виїзді за межі України навіть за наявності віз і проїзних квитків», - сказав М.ОНІЩУК.

Міністр юстиції уточнив, що державна виконавча служба у січні-вересні 2009 року направила до українських судів подання щодо 8,878 тис. керівників підприємств, які мають заборгованість у виплаті заробітної плати. «На даний момент 4 тис. 866 таких подань розглянуто і задоволено 2682 подання», - додав він.

На думку М.ОНІЩУКА звернення державної виконавчої служби до судів є ефективним заходом впливу на тих керівників, які допускають заборгованість у виплаті заробітної плати.