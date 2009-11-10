Яценюк: гроші, які платить Україна Росії за газ, - з кредитів і верстата

Кандидат на посаду Президента України Арсеній ЯЦЕНЮК переконаний, що після виборів новому президентові і новому урядові доведеться зайнятися розслідуванням газових махінацій, починаючи з ЄЕСУ, «РосУкрЕнерго» і закінчуючи останнім газовим контрактом. Про це він заявив на прес-конференції в Севастополі.

А.ЯЦЕНЮК зазначив, що нинішній контракт став найкращим в історії «Газпрому», оскільки для України цим контрактом передбачена одна з найвищих цін на газ. За його словами, крім того, згідно з цим контрактом, Україна - найбільший споживач газу, Він нагадав, що контракт також передбачає найбільші штрафи і санкції у випадку, якщо Україна не купує обумовленого обсягу газу, в той же час «Газпром» має одну з найнижчих ставок на транспортування свого газу територією України.

А.ЯЦЕНЮК не виключає, що в подальшому Україна продовжить накопичувати борг перед російською стороною, що суттєво послаблюватиме суверенітет України. За його словами, «усе, що Україна платила протягом останніх шістьох місяців, - виключно з кредитів і з друкарського верстата центробанку, але все, що має початок, обов`язково має закінчення”. “Ось закінчення і прийшло - Україна далі лізе в боргову яму, щоб заплатити за поставлений і спожитий російський газ”- зазначив він. При цьому політик не виключає, що “російські партнери не будуть відмовляти Україні у постачанні газу, адже це шлях накопичення українського боргу».

А.ЯЦЕНЮК наголосив, що проблеми з оплатою за російський газ вже дійшли до абсурду. «Фактично уряд безпосередньо знімає гроші з кредиту МВФ і перераховує ці гроші на користь російського «Газпрому», - зазначив він. За його словами, важливо зрозуміти куди йдуть гроші сплачені споживачами, підприємства за газ. Він зазначив, що тут є “абсолютно чітке пояснення: НАК «Нафтогаз України» став донором напівмертвого українського бюджету - всі кошти йдуть до бюджету, щоб залатати дірки і щоб хоч якимось чином підтримати електоральні рейтинги політиків”. “А за рахунок кредиту МВФ, за рахунок боргової ями ми далі перераховуємо гроші на користь російського «Газпрому»- додав він.