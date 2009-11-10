Українського депутата в Грузії забрала «швидка»

Український парламентарій Артем Синиця (Партія регіонів), котрий відчув нездужання в ході участі в засіданні Парламентської Асамблеї ГУАМ, захворів ангіною. Про це «Обкому»повідомив керівник постійної делегації Верховної Ради в ПА ГУАМ Анатолій Матвієнко (фракція «НУ-НС»)

«Я щойно з ним розмовляв з ним по телефону. Він вчора був на засіданні Парламентської Асамблеї, достатньо активно поводився. Ніяких особливих ознак хвороби не було. Після завершення заходів Асамблеї він сказав мені, що у нього начебто як температура. Я попросив наше посольство, яке дуже активно відреагувало, допомогти йому розібратися, що у нього за проблеми. Була «швидка», він їздив в лікарню на відповідні процедури і аналізи. Встановлена ангіна. Він зараз знаходиться в готельному номері 733, і я хвилин п`ять тому з ним говорив. Температура у нього ще є, але відчуває він себе вже краще. Жодних проблем не існує – це я цитую його слова», - сказав пан Матвієнко.

Раніше в інтернеті з`явилася інформація, що одного з членів української делегації (нібито, жінку) вночі відвезла "швидка" з підозрою на "свинячий грип".