Більш як 80 українців дійшли до ЦВК у бажанні стати Президентом

Центральна виборча комісія відмовила чотирьом громадянам у реєстрації кандидатами на пост Президента України.

Як передає кореспондент УНІАН, такі рішення були прийняті сьогодні на засіданні ЦВК.

ЦВК відмовила у реєстрації Олександру ВАСИЛЮКУ, Григорію ЧЕРНИШУ, Миколі РОГОЖИНСЬКОМУ та Марії РОСТЕЦЬКІЙ.

Комісія мотивувала свої рішення тим, що жоден з цих громадян не вніс необхідної за законом грошової застави, також у їхніх документах були знайдені помилки.

Крім того, Г.ЧЕРНИШ подав недостовірні дані у автобіографії щодо своєї партійної приналежності.

Як зазначив в інтерв’ю журналістам після засідання заступник голови ЦВК Андрій МАГЕРА, станом на 10 листопада ЦВК прийняла на розгляд документи щодо реєстрації кандидатами у президенти від більш як 80 громадян. Він підкреслив, що ця цифра включає також повторні подання громадян після відмови їм у реєстрації кандидатами.