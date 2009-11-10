Ющенко хоче перевернути піраміду, яка стоїть головою вниз

Президент України Віктор ЮЩЕНКО наполягає на необхідності проведення реформи медичної галузі країни.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави повідомив сьогодні в Херсоні під час проведення спеціальної наради з керівниками медустанов області.

Зокрема, під час виступу Президент повідомив, що вже давав доручення міністру охорони здоров`я підготувати проведення національного семінару з питань медичній реформі в Україні, але епідеміологічна ситуація вплинула на терміни проведення цього форуму.

«Я дам знову доручення Міністерству охорони здоров`я про підготовку цього семінару. Українські медики – професіонали, і необхідно дати їм можливість висловити своє бачення медичної реформи в країні», - сказав В.ЮЩЕНКО.

З погляду В.ЮЩЕНКО, медична реформа – це дуже делікатна реформа, яка торкнеться не тільки лікувальних установ, але всіх і кожного жителя України окремо.

На сьогоднішній день, на думку Президента України, в українській медичній галузі зберігся радянський устрій. За останні 4 роки держава подвоїла витрати на медицину, але ефективність надання цих послуг не покращилась.

«Нам потрібно цю піраміду, що стоїть головою вниз, поставити на тверду професійну основу», - наголосив глава держави.