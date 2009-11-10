Експерт: Україна повинна закріпити свій позаблоковий статус

Заступник голови Комітету Верховної Ради з міжнародних питань Леонід КОЖАРА вважає, що Україна має на законодавчому рівні закріпити свій позаблоковий статус.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Л.КОЖАРА сказав на міжнародному круглому столі на тему: «20 років після падіння Берлінської стіни: досягнення і перспективи», організованому Центром міжнародних і порівняльних досліджень.

«Україна повинна негайно закріпити на законодавчому рівні позаблоковий статус, який означає неучасть України у військово-політичних союзах», - сказав він.

За словами Л.КОЖАРИ, Захід ще не визначився, що робити зі Східною Європою. «Ми для себе теж не визначили, останні п`ять років ми йшли в одному напрямі, і цей напрям зараз замкнено для нас на замок», - додав він.

Л.КОЖАРА зазначив, що Угода про асоціацію між Україною і ЄС, що готується, не має навіть «формули відкритих дверей ЄС для України, не говорячи вже про питання членства». На його думку, політична частина угоди про асоціацію носить тільки «розмиті політичні формули».

Л.КОЖАРА вважає, що Україні потрібно обов`язково відновити в повному обсягу багатовекторну зовнішню політику, причому «не політику часів Президента КРАВЧУКА і Президента КУЧМИ, коли вона багато в чому мала персоналізований характер».

Крім того, Україні необхідно актуалізувати свої традиційні ринки, які їй дісталися з часів Радянського Союзу: Центральна Азія, Африка, Індія, Китай, Латинська Америка.

Також Л.КОЖАРА вважає, що в процесі євроінтеграції Україні потрібно вибрати гасло, в якому говориться, що головне не членство, а європейські стандарти. «Входження в ЄС тільки через стандарти Євросоюзу, а не через пошук якихось політичних домовленостей», - сказав він.

Крім того, Л.КОЖАРА переконаний, що Україна має відновити відносини з Росією в повному обсягу. «Це мають бути відносини стратегічного партнерства, а головне - відносини добросусідства. Без цього подальший розвиток України, її інтеграція до Європи неможлива. На мій погляд, недружня для Росії інтеграція України до Європи буде контрпродуктивною», - додав він.

На думку Л.КОЖАРИ, Україна повинна сьогодні відмовитися від непотрібних регіональних проектів, перш за все ГУАМ, який, на його думку, «навіть не визначився з основними завданнями». Він вважає, що Україна має стати лідером тих регіональних проектів, які мають регіональне значення. «Я абсолютно не розумію, чому Україна не обговорює проект Чорноморської синергії, в якому безпосередній інтерес має ЄС», - сказав він.

За словами Л.КОЖАРИ, Україна має відновити інтеграцію у сфері економіки на пострадянському просторі, причому ця інтеграція не повинна входити в конфлікт із зоною вільної торгівлі з ЄС. «Я думаю, що на сьогоднішній день Україна здатна вибрати опції, які б задовольнили і РФ, і Білорусь, і Казахстан», - сказав він.