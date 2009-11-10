Путін сподівається, що Митний союз почне діяти з 1 січня

Прем`єр-міністр Росії Володимир ПУТІН сподівається, що Митний союз РФ, Білорусі і Казахстану почне діяти з 1 січня наступного року.

Як повідомили УНІАН у прес-службі уряду РФ, про це він сказав на засіданні Державної прикордонної комісії.

«Найближчим часом ми плануємо запустити механізми Митного союзу Росії, Білорусі і Казахстану. Сподіваюся, що вони дійсно запрацюють з 1 січня 2010 року. Нормативно-правова база має бути остаточно відпрацьована і має початися перенесення держконтролю на зовнішній контур єдиної митної території», - сказав В.ПУТІН.

Він повідомив, що з 1 січня до 1 липня 2010 року планується запустити єдині механізми регулювання зовнішньої торгівлі, має набрати чинності Митний кодекс Союзу, завершитися перенесення контрольних функцій на зовнішній кордон Білорусі, істотно полегшитися контроль на російський-казахстанській ділянці кордону.

За словами В.ПУТІНА, така інтеграція вимагає вищого рівня взаємодії контролюючих і правоохоронних органів держав - учасниць Митного союзу.

«Тільки на основі єдиних узгоджених підходів ми зможемо створити ефективну систему держконтролю на зовнішніх кордонах єдиної митної території», - сказав він.

В.ПУТІН відзначив, що існує дуже багато загроз на шляху створення цього Союзу, але якщо його буде створено – це стане реальною інтеграцією на пострадянському просторі. «В усякому разі, Російська Федерація готова повністю пройти свій відрізок шляху і виконати всі свої зобов`язання», - запевнив він.

Як повідомляв УНІАН, 9 червня прем`єр-міністр РФ В.ПУТІН повідомив, що Росія, Білорусь і Казахстан на 95% узгодили умови створення Митного союзу.