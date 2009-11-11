Ющенко назвав Тимошенко «бомжем»

Президент Віктор Ющенко заявляє, що реклама Юлії Тимошенко коштувала дорожче, ніж потрібно на боротьбу з епідемією грипу.

Про це він заявив під час "гарячої лінії" у "Комсомольській правді в Україні", відповідаючи на питання, де взяти 1 мільярд гривень на боротьбу з епідемією грипу.

"Якщо мова йде про кошти, то проведення майдану і рекламної агітації, яка сьогодні на кожному стовпі висить – і в місті, і в лісі – обійшлася дорожче, ніж витрати на боротьбу з епідемією", - зазначив президент.

"Ми говоримо про відкрите суспільство і чесну владу... Де беруться сотні мільйонів гривень на цю рекламу у прем`єра, у якого немає ні квартири, ні шматочка землі, ні машини? Бомж!", - обурився Ющенко.

"Як можна в 50 років бути бомжем у країні? Це все питання чеснот, і, боронь Боже, не сприйміть це як нападку на Юлію Володимирівну. Але якщо в 50 років у прем`єра немає ні кола, ні двора, то яку він хоче дати відповідь нації, як улаштувати майбутнє", - запитав президент.

Він порадив Тимошенко "спочатку влаштувати своє майбутнє".

Українська правда