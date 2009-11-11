Кандидат у президенти Василь ПРОТИВСІХ обіцяє введення "десятини" та перетворення України на Швейцарію у разі обрання його главою Української держави.

Про це йдеться у передвиборній програмі кандидата у президенти, оприлюдненій на сайті Центральної виборчої комісії.

В.ПРОТИВСІХ обіцяє з усіх органів влади “витиснути корупцію, а кожну пробу дати чи отримати хабар зробити злочином особливої небезпеки”. Крім того, він планує відмінити будь-які “зайві” податки для бізнесменів та ввести єдиний державний податок у розмірі 10% - “десятину”.

Також кандидат у президенти хоче привести до влади таких людей, які зможуть перетворити Україну на “Швейцарію для Східної Європи”. Це має бути вільна зона для вкладання коштів, “банківська система має працювати не на грабіж людей”. Також В.ПРОТИВСІХ має намір спрямовувати основні сили держави виключно на соціальні програми – і першою з таких програм має стати програма захисту життя та екології.

Крім того, передвиборна програма передбачає повернення навчання в 10 класах школи за п`ятибальною системою та вступ до вишів виключно на основі здачі екзаменів – пільги мають надаватися дітям тільки після того як вони зараховані та довели право на навчання за державними програмами.

Також В.ПРОТИВСІХ планує значно скоротити кількість місцевих чиновників та залишати у регіонах більшість бюджетних коштів.

Як повідомляв УНІАН, 6 листопада ЦВК зареєструвала В.ПРОТИВСІХ кандидатом на пост Президента України. Згідно з оприлюдненими на сайті ЦВК документами, В.ПРОТИВСІХ у 2008 році мав дохід у розмірі 238 тис. 368,70 грн., яких 234 тис. 368,70 грн. – це зарплата та 4 тис. грн. – матеріальна допомога.

В.ПРОТИВСІХ - житель Івано-Франківської області, самовисуванець і до зміни паспорту 2 жовтня 2009 року мав прізвище ГУМЕНЮК.

В.ПРОТИВСІХ є президентом Івано-Франківської торгово-промислової палати.