Ющенко: не дай Бог, вона переможе у вашому місті чи у вашій області

Президент України Віктор ЮЩЕНКО застерігає жителів Полтавщини від голосування за людей, які продукують кризу в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави сказав під час наради з промисловцями у місті Кременчук Полтавської області.

Критикуючи уряд, і особисто прем’єр-міністра, за непродуману, неефективну політику в різних сферах української економіки, В.ЮЩЕНКО зауважив, що «така політика призводить до одного, що вона працює – я маю на увазі криза».

«Я там бачив, декілька плакатів у вас, шановні генерали», - сказав він, звертаючись до керівництва області. - «Не дай Бог, вона переможе у вашому місті, чи у вашій області. Я маю на увазі «криза». Не дай Бог ця криза переможе, ви будете мати клопіт ще на п’ять років».

«Не вибирайте кризу, це моє прохання», - наголосив глава держави.