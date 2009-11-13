Ющенко про армію і Тимошенко, БЮТ про армію і Ющенка

Президент України Віктор ЮЩЕНКО просить Верховну Раду розпочати наступний тиждень з розгляду питання щодо фінансування армії.

Як передає кореспондент УНІАН, про В.ЮЩЕНКО заявив під час зустрічі з жителями міста Кременчука Полтавської області, яку він проводив як кандидат у президенти України.

“Я звернувся до депутатів Верховної Ради, щоб вони почали тиждень із заслуховування інформації щодо фінансування українського війська”, – сказав Президент.

Як повідомляв УНІАН, 12 листопада, під час зустрічі з виконуючим обов’язки міністра оборони Валерієм ІВАЩЕНКОМ Президент України Віктор ЮЩЕНКО заявив, що покладає відповідальність за руйнівні процеси в армії на прем`єр-міністра України Юлію ТИМОШЕНКО та вимагає від неї протягом двох днів профінансувати потреби Збройних сил.

В.ЮЩЕНКО наголосив, що з 1991 року ще ніколи не було такої складної ситуації з фінансуванням Збройних сил. Зокрема, за його словами, з 12,8 млрд. грн., передбачених у державному бюджеті на фінансування Збройних сил у 2009 році, за десять місяців було виділено лише 7,3 млрд. В.ЮЩЕНКО наголосив, що буде змушений на наступному тижні скликати РНБО, щоб вирішити питання фінансування армії.

Також він доручив в.о. міністра оборони протягом трьох днів підготувати пропозиції щодо оптимізації завдань армії.

Президент зауважив, що сьогодні відбувається серйозний процес руйнації армії. Він повідомив, що протягом останніх дев’яти місяців з армії звільнилось 2 тис. контрактників, 300 офіцерів. Протягом року Збройні сили не закупили жодного нового обладнання, зброї, боєприпасів.

Натомість у Блоці Юлії Тимошенко вважають, що заяви Президента щодо фінансування армії – це лише знаряддя у політичній боротьбі В.ЮЩЕНКА проти уряду і особисто прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО.

Зокрема, за інформацією прес-служби Блоку, народний депутат України від БЮТ Микола ПЕТРУК назвав заяви В.ЮЩЕНКА “популізмом” і “передвиборчою риторикою”.

"Я прослужив в армії 43 роки. Мені прикро бачити, коли Головнокомандуючий брутально використовує тему Збройних сил у власній виборчій кампанії. Що мають відчувати українські солдати і офіцери, розуміючи, що так звана "турбота" Президента про армію немає жодного відношення до їхнього професійного обов’язку, до їхнього життя і життя їхніх родин, оскільки це просто передвиборча риторика кандидата у Президенти?» – сказав М.ПЕТРУК.

За його словами, з одного боку В.ЮЩЕНКО підписує авантюрні законопроекти, прийняті парламентом з подачі Партії регіонів, і вимагає від уряду десятки мільярдів на фінансування соціальних витрат в умовах світової фінансової кризи, при цьому добре знаючи, що таких коштів в бюджеті просто не існує, а з іншого боку, вимагає збільшити фінансування армії.

"То мені хотілося б звернутися до Президента, як до Головнокомандуючого: Віктор Андрійович, припиніть займатися популізмом. Якщо ви хочете реального покращення стану справ у Збройних силах, не знищуйте фінансову систему держави, яка й без того змушена витримувати важкі удари світової фінансової кризи. Не знущайтеся над військовими, даючи їм надію, попередньо забравши фінансові можливості в уряду", - додав він.

М.ПЕТРУК вважає, що саме за час прем`єрства В.ЮЩЕНКА пільги для військовослужбовців було скасовано. "Хай він скаже, скільки зразків нової техніки поступило до армії за часи його прем’єрства. І тоді не було кризи. Саме ЮЩЕНКО забрав всі пільги у військових», - наголосив народний депутат.

Він наголосив, що на власному досвіди знає, що сьогодні Збройні сили потребують уваги і підтримки з боку держави. "Армія, як і вся країна, переживає складний час, але я впевнений, що це не повинно бути приводом для Головнокомандуючого вимощувати собі похід на вибори по солдатських долях", - впевнений М.ПЕТРУК.