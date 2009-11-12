Ющенко: Вона працює. Я маю на увазі, вона – це криза

Президент України Віктор ЮЩЕНКО покладає відповідальність за руйнівні процеси в армії на прем`єр-міністра України Юлію ТИМОШЕНКО та вимагає від неї протягом двох днів профінансувати потреби Збройних сил.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час зустрічі з виконуючим обов’язки міністра оборони Валерієм ІВАЩЕНКОМ, яка відбувалась в аеропорту «Бориспіль» перед вильотом Президента до Полтавської області.

В.ЮЩЕНКО наголосив, що з 1991 року ще ніколи не було такої складної ситуації з фінансуванням Збройних сил. Зокрема, за його словами, з 12,8 млрд. грн., передбачених у державному бюджеті на фінансування Збройних сил у 2009 році, за десять місяців було виділено лише 7,3 млрд. В.ЮЩЕНКО наголосив, що буде змушений на наступному тижні скликати РНБО, щоб вирішити питання фінансування армії.

Також він доручив в.о. міністра оборони протягом трьох днів підготувати пропозиції щодо оптимізації завдань армії, в тому числі щодо пониження рівня виконання бойових завдань.

Президент зауважив, що сьогодні відбувається серйозний процес руйнації армії. Він повідомив, що протягом останніх дев’яти місяців з армії звільнилось 2 тис. контрактників, 300 офіцерів. Протягом року Збройні сили не закупили жодного нового обладнання, зброї, боєприпасів.

«Це серйозний процес руйнації, в якому є відповідальність, вірніше безвідповідальність, однієї людини - це прем’єр-міністра», - наголосив В.ЮЩЕНКО.

Він підкреслив, що кожного місяця Ю.ТИМОШЕНКО звітує, що бюджет виконано на 101-102%, і глава держави не розуміє, чому ці гроші не доходять до армії. «Чому таке принизливе ставлення?» - запитав Президент. На думку В.ЮЩЕНКА, політичні шоу та політичний піар, який влаштовує глава уряду, має прикрити лише одне – тотальну кризу у всіх галузях української економіки. «Вона працює. Я маю на увазі, вона – це криза. І не дай Боже, щоб вона перемогла. Ми маємо зробити все, щоб вона з нами не жила», - сказав Президент.

Він назвав політику прем’єр-міністра щодо фінансування Збройних сил ганьбою. При цьому Президент відзначив, що сьогодні рівень завдань армії, починаючи від бойового чергування, забезпечується не в повній мірі. «Це не моя політика», - сказав Президент, зауваживши, що змушений особисто зайнятись питанням фінансування армії, для чого він і скличе РНБО на наступному тижні.

Він публічно звернувся до Ю.ТИМОШЕНКО з вимогою протягом двох днів забезпечити фінансування армії на належному рівні. «Інакше ми станемо свідками незворотних процесів», - сказав В.ЮЩЕНКО.