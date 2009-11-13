Ющенко запропонував Литвину викликати Тимошенко на килим

Президент України Віктор ЮЩЕНКО звернувся до голови Верховної Ради Володимира ЛИТВИНА з пропозицією на найближчому засіданні парламенту заслухати звіт прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО щодо стану фінансового забезпечення Збройних сил у 2009 році та формування видатків на оборону на наступний рік.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, таке звернення Президент направив з огляду на наявність кризових явищ в оборонній сфері.

Глава держави висловив занепокоєння ситуацією, що склалася на сьогодні у Збройних силах України щодо спроможності гарантовано виконувати завдання з оборони держави, яка на сьогодні є критичною.

Також Президент України звернувся до керівників депутатських фракцій і груп у Верховній Раді з проханням підтримати його пропозицію про розгляд у парламенті проблемних питань фінансового забезпечення ЗСУ.

За словами В.ЮЩЕНКА, за загальним фондом цьогорічного бюджету Міністерства оборони із передбачених 7 млрд. 428,5 млн. грн. виділено 6 млрд. 640,3 млн. грн., або 89,4%, за спеціальним фондом із передбачених 4 млрд. 221,6 млн. грн. - 452,3 млн. грн., або 10,7%, за Стабілізаційним фондом із передбачених 1 млрд. 221,1 млн. грн. - 229,4 млн. грн., або 18,8%.

Крім того, підкреслив Президент, до кінця поточного року не вистачає 64,8 млн. грн. на харчування військовослужбовців, 60,5 млн. грн. - на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, 51,9 млн. грн. - на забезпечення особового складу належним речовим майном та лазне-пральними послугами, 43,6 млн. грн. - на ротацію міжнародних миротворчих контингентів, 285,9 млн. грн. - на грошове забезпечення.

Проте неприпустимим, за словами В.ЮЩЕНКА, є збереження урядом негативних тенденцій фінансування потреб оборони у проекті державного бюджету України на 2010 рік, в якому передбачаються видатки Міністерству оборони лише на суму 13035,7 млн. грн., що становить 1,1% ВВП. Такий обсяг видатків становить лише 65,7% від мінімальної потреби, заявив Президент.

На переконання глави держави, “таке ставлення Кабінету міністрів України до нагальних потреб оборонного відомства свідчить про безвідповідальність вищого органу виконавчої влади і має ознаку свідомого послаблення оборонного потенціалу держави”.