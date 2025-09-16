Російська транспортна монополія "Транснефть" вже обмежила можливості для нафтовиків зберігати сировину.

Російська нафтопровідна монополія "Транснефть" попередила нафтові компанії, що їм, можливо, доведеться скоротити видобуток сировини після атак українських безпілотників на важливі експортні порти і нафтопереробні заводи Росії, повідомляє Reuters.

Видання зазначає, що українські безпілотники завдали ударів щонайменше по 10 НПЗ, скоротивши в певний момент російські нафтопереробні потужності майже на п'яту частину, а також пошкодили головні нафтоекспортні порти Росії на Балтійському морі - Усть-Луга та Приморськ.

"Російська влада публічно не коментувала масштаби збитків або їх вплив на виробництво та експорт. Однак "Транснефть", яка перекачує понад 80% всієї нафти, що видобувається в Росії, останніми днями обмежила можливості нафтових компаній зберігати "чорне золото" в своїй трубопровідній системі", - зазначає видання з посиланням на джерела, близькі до російських нафтових компаній.

Відео дня

За словами співрозмовників журналістів, "Транснефть" також попередила нафтові компанії, що їй, можливо, доведеться приймати менше нафти, якщо її інфраструктура зазнає подальших пошкоджень.

Джерела журналістів зазначили, що атаки українських безпілотників на нафтову інфраструктуру країни-агресорки та брак потужностей для зберігання "чорного золота" можуть змусити Москву скоротити видобуток.

"Здатність Росії нарощувати видобуток нафти зараз під загрозою через обмежені можливості зберігання", - йдеться в повідомленні американського банку J.P. Morgan.

Водночас аналітики банку очікують на незначне скорочення видобутку російської нафти.

Атаки українських дронів на нафтову інфраструктуру РФ

Українські безпілотники систематично атакують російські нафтопереробні заводи та порти для експорту "чорного золота". Зокрема, в ніч на 14 вересня було атаковано Киришський нафтопереробний завод в Ленінградській області РФ. За даними Reuters, внаслідок атаки, завод втратив 40% потужностей для нафтопереробки, які планується частково компенсувати.

12 вересня українські дрони "проінспектували" НПЗ в Уфі. За попередніми даними, в результаті вибухів значних пошкоджень зазнала, зокрема, вакуумна колона первинної переробки нафти.

Не забувають українські пілоти і про нафтотранспортну інфраструктуру ворога. 12 вересня дрони СБУ атакували ключовий нафтоекспортний хаб РФ – порт Приморськ. Внаслідок атаки було пошкоджено два танкери "тіньового флоту" Росії, а відвантаження нафти було тимчасово зупинено.

Вас також можуть зацікавити новини: