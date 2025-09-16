Метрополітен зреагував на хвилю обурення в Мережі та пояснив ситуацію.

У Києві песик Міша часто ховається під час тривог у метро на одній зі станцій. Однак нещодавно через скаргу однієї людини його не впустили до укриття, що викликало хвилю обурення в Мережі.

Ресурс Vgorode повідомив, що станція метро "Теремки" більше не впускає собачку Мішу під час повітряних тривог. Зазначалось, що песик живе біля станції багато років і відомий всій окрузі. Він завжди знаходив захист від російських авіаударів у метро.

Однак днями один чоловік поскаржився на собаку, заявивши, що той йому "заважає". Через цю скаргу Мішу, зляканого і розгубленого, не пустили в укриття.

Відео дня

Зворушлива історія швидко набула широкого розголосу.

Що кажуть у метрополітені

Як зазначили у Київському метрополітені, Міша – не безпритульний песик, у нього є власниця. Це бабуся, яка торгує квітами неподалік станції. Уже тривалий час Міша під час кожної повітряної тривоги спускається в укриття і за цей час він став справжнім талісманом "Теремків".

"Багато мешканців району та усі зміни працівників метро його знають. Нещодавно ми дійсно отримали скаргу щодо "безпритульної собаки на станції". І одного разу, зважаючи на звернення, Мішу не впустили. Нам прикро за цю ситуацію. Але важливе уточнення – вже тієї ж ночі він зайшов у метро", – мовиться у повідомленні.

Там також зазначають, що Міша – не єдина тварина, яку знають пасажири метро.

"Напевно, ви чули і про гусака біля "Деміївської". Він на станцію не заходить, але регулярно прогулюється підземним переходом поруч", – додали у столичному метрополітені.

Як війна впливає на тварин

Нещодавно в Україну несподівано повернулися рідкісні рожеві фламінго, які раніше втекли через війну.

Після останніх потужних прильотів в районі Національного природного парку "Тузлівські лимани", що в Одеській області, відповідно, страшних шумів війни, ці рожеві фламінго зникли. Птахів відслідкували аж у сусідній Румунії в Добруджі, де вони перебували декілька днів, після чого знов повернулись в Україну і розмістились на лимані Алібей.

Вас також можуть зацікавити новини: