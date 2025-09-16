Ліндсі Грем висловив сподівання, що Братислава і Будапешт допоможуть припинити війну в Україні.

Сенатор США Ліндсі Грем розкритикував Угорщину і Словаччину за закупівлі російських енергоресурсів. Він пригрозив Будапешту і Братиславі "наслідками", якщо вони не поборють свою залежність від Москви.

Видання Politico пише, що Грем, головний соратник президента США Дональда Трампа, написав у соціальних мережах, що американський лідер "має рацію, вимагаючи від Європи припинити купівлю російської нафти", і визнав, що Європа здебільшого це зробила, додавши, що "тепер залишилися практично тільки Угорщина і Словаччина".

"Я сподіваюся і очікую, що вони скоро вживуть заходів, щоб допомогти нам покласти край цій кривавій бійні. Якщо ні, то наслідки мають бути і будуть", - зазначив американський політик.

До початку повномасштабного вторгнення Кремля в Україну в лютому 2022 року блок загалом імпортував із Росії 45% природного газу і 27% сирої нафти. Минулого року ця цифра знизилася до 19% для газу і 3% для нафти після того, як Європейська комісія заборонила імпорт морем.

У 2024 році країни ЄС витратили 21,9 млрд євро на російські викопні види палива, що становить близько 10% від загального обсягу експортних доходів Росії.

У той час як більшість країн-членів ЄС припинили або різко скоротили свою залежність від російських енергоносіїв з моменту початку повномасштабного вторгнення в Україну, у спробі виснажити військовий бюджет Кремля, Угорщина і Словаччина збільшили свою залежність, наживаючись на експорті російських товарів за зниженими цінами.

Згідно зі звітом Центру досліджень у галузі енергетики та чистого повітря, Будапешт "збільшив свою залежність від російської нафти з 61% до вторгнення до 86% у 2024 році", а Братислава "залишилася майже на 100% залежною від поставок із Москви".

Обидві країни прагнуть більш дружніх стосунків із Москвою і поки що опираються пошуку альтернативних джерел енергії.

Російська нафта і вимоги США

За даними Reuters, після введення санкцій Євросоюзу експорт у Росію впав на 61%, а імпорт із РФ - на 89% за період із першого кварталу 2022 року до другого кварталу 2025 року. Примітно, що в другому кварталі цього року експорт Євросоюзу в РФ збільшився, а імпорт скоротився, через це зафіксовано профіцит у розмірі 0,8 млрд євро. ЄС закуповує у Москви нафту, нікель, природний газ, добрива, залізо і сталь. Імпорт США з Росії скоротився до 2,50 млрд доларів у першому півріччі 2025 року.

Крім того, в Євросоюзі розглядають можливість запровадити санкції проти компаній з Індії та Китаю, які сприяють торгівлі нафтою з Росією. Зазначається, що ЄС потрібно подолати опір Угорщини та Словаччини.

