Ця ідея перегукується з прогнозами інших відомих бізнес-лідерів.

Керівники провідних світових компаній прогнозують, що розвиток штучного інтелекту дасть змогу людству дійти до чотири- або навіть триденного робочого тижня. Про це пише Fortune з посиланням на інтерв'ю та публічні заяви бізнес-лідерів.

Так, засновник і гендиректор Zoom Ерік Юань у нещодавньому інтерв'ю заявив, що широке впровадження чат-ботів і цифрових агентів на основі ШІ дасть змогу компаніям відмовитися від традиційного п'ятиденного графіка. Штучний інтелект візьме на себе значну частину обов'язків співробітників.

"Якщо штучний інтелект здатний зробити наше життя кращим, чому ми повинні працювати п'ять днів на тиждень? Кожна компанія підтримає три- або чотириденний робочий тиждень. Зрештою це звільнить час для всіх", – зазначив Юань.

Відео дня

Ця ідея перегукується з прогнозами Білла Гейтса, голови Nvidia Дженсена Хуанга та СЕО JPMorgan Chase Джеймі Даймона. Гейтс раніше говорив, що через 10 років людям "не доведеться так багато працювати", а Хуанг припустив, що масове впровадження ШІ "ймовірно" призведе до чотириденного тижня, хоча люди стануть навіть більш "зайнятими", ніж зараз. Даймон же ще 2023 року заявляв, що майбутні покоління житимуть до 100 років і працюватимуть 3 дні на тиждень.

Водночас глава Zoom визнав, що від таких змін виграють не всі. Як і за часів промислової революції або появи інтернету, частина професій зникне – особливо на початковому рівні, але з'являться нові, які потребуватимуть навичок роботи зі ШІ.

Практика скороченого тижня вже існує. Американська компанія Exos з'ясувала, що 4-денний графік знижує вигорання співробітників удвічі і збільшує продуктивність майже на 25%. Проте експерти попереджають: радикальні зміни торкнуться далеко не всіх сфер, а конкуренція за нові робочі місця може посилитися.

Раніше ЗМІ повідомили про масові скорочення айтішників по всьому світу. З початку 2025 року було звільнено понад 50 тисяч фахівців. Причому під ударом опинилися не тільки новачки, а й досвідчені співробітники з багаторічним досвідом роботи в Google, Microsoft і Amazon.

Тим часом Албанія стала, ймовірно, першою державою світу, де міністерську посаду в уряді передали штучному інтелекту. Нейромережевий стане міністром із державних закупівель.

Вас також можуть зацікавити новини: