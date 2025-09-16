Американський лідер хоче судитися з виданням The New York Times, яке звинувачує в наклепі та дискредитації.

Президент США Дональд Трамп висунув позов проти The New York Times, чотирьох репортерів агентства та видавництва Penguin Random House на суму щонайменше 15 мільярдів доларів. Про це повідомляє Reuters.

Трамп стверджує, що відповідачі вчинили на нього наклеп і дискредитували його. Шкоду, завдану його бізнесу і особистій репутації, президент США оцінює в суму з дев’ятьма нулями.

Зокрема йдеться про редакційну статтю The New York Times, що була опублікована перед президентськими виборами 2024 року. В матеріалі йшлося про те, що Трамп не придатний для посади лідера США.

Видавництво Penguin у тому самому 2024 році видало книгу з красномовною назвою "Щасливий невдаха: як Дональд Трамп розтратив статки свого батька і створив ілюзію успіху".

Адвокати Трампа заявляють, що такі публікації зашкодили діловій та особистій репутації Трампа, тим самим завдавши значних збитків цінності його бренду та його майбутнім фінансовим перспективам.

Reuters зазначає, що під час свого другого терміну Трамп посилив тиск на медіакомпанії. Раніше цього року він подав позов проти Wall Street Journal та її власників, включаючи Руперта Мердока, на суму щонайменше 10 мільярдів доларів.

Дональд Трамп: багата сім’я та публічні заяви

The New York Times ще наприкінці весни повідомляло, що поки Трамп займає посаду президента США, статки його сім’ї активно зростають. Лише за один місяць, пише джерело, пов’язані з ім’ям Трампа компанії отримали щонайменше 2 мільярди доларів доходу.

Тим часом президент США, відомий своїми гучними заявами, вкотре висловився про ймовірність припинення війни Росії проти України. Тепер Трамп зауважив, що на його думку "Зеленський і Путін настільки ненавидять один одного", що йому "доведеться сидіти з ними в одній кімнаті".

