Офіційно ані такої довідки, ані вимоги надати її для відвідування басейну не існує.

Адміністрації басейнів не мають права вимагати у відвідувачів медичну довідку, роз’яснюють у Міністерстві охорони здоров’я України.

Як повідомляється у Telegram-каналі МОЗ, в Україні немає жодного законодавчого документа та підстав, які б зобов'язували надавати медичну довідку для відвідування басейну.

"Міністерство охорони здоров'я не затверджувало ані форми такої довідки, ані інструкції для її заповнення. Ба більше, санітарні правила та норми для плавальних басейнів також не містять жодних вимог щодо обов'язкового медичного огляду для відвідувачів", - наголошують у відомстві.

Не вимагають таку довідку і в інших країнах світу, додали в МОЗ.

Згідно з роз’ясненням, вимагання меддовідки - це здебільшого пережиток радянського минулого, коли не було якісних методик очищення басейну, і такі довідки дійсно були закріплені законодавчо більш як 35 років тому.

"Однак в наш час санітарна безпека має забезпечуватися якісним очищенням води в басейні, а реалізовувати це повинен власник басейну. Тож вимога надати документ, не передбачений законодавством, може розцінюватися як обмеження прав, відповідно до Закону України "Про захист прав споживачів", - підкреслили в МОЗ.

Водночас у відомстві закликають бути свідомими і відмовитись від відвідування басейну, якщо нездужали.

Медицина в Україні

У підтриманому урядом України проєкті Держбюджету на 2026 рік закладено підвищення зарплати лікарів первинної та екстреної допомоги до 35 тис. грн. На це передбачено 41 млрд грн.

Окремо 10 млрд грн планують скерувати на скринінги здоров’я людей віком від 40 років. Найбільша увага на безкоштовних медоглядах буде приділятися профілактиці серцево-судинних захворювань, діабету та психічному здоров'ю.

Сумарно в 2026 році на галузь охорони здоров’я планують витратити 258 млрд грн. Це на 38,2 млрд грн більше цьогорічних показників.

