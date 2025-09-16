З травня 2020 року дослідники зафіксували сотні випадків зіткнень косаток із човнами.

Біля берегів Португалії косатки потопили туристичну яхту. На той момент на борту перебувало п'ятеро людей.

Як пише Independent, яхта затонула в суботу, 13 вересня. Сталося це неподалік від пляжу Фонте-да-Телья. На щастя, члени екіпажу були врятовані з судна Nautic Squad Club човнами незадовго до його затоплення.

Вітрильна компанія Mercedes-Benz Oceanic Lounge опублікувала в Instagram кадри з моментом атаки. На них видно, як косатка кілька разів ударяє по борту яхти. Після цього судно почало йти під воду.

Схожий випадок було зафіксовано того ж дня біля берегів затоки Кашкайш. У тому інциденті з човна врятували чотирьох.

Національне морське управління Португалії заявило, що отримало сигнал тривоги через "взаємодію з косатками" о 12:30.

"Були негайно задіяні екіпажі рятувальної станції Кашкайша і капітанства порту Лісабона. Після прибуття на місце було встановлено, що екіпаж перебуває в хорошому фізичному стані і не потребує медичної допомоги, оскільки його евакуювали за допомогою туристичного судна, яке перебувало поблизу", – ідеться в повідомленні.

Примітно, що з травня 2020 року дослідники зафіксували сотні випадків зіткнень косаток із човнами поблизу Піренейського півострова, додає Independent.

Інші інциденти на воді

У березні 2025 року в Червоному морі затонуло підводне судно. Батискаф повіз туристів спостерігати за кораловими рифами. Інцидент стався неподалік від готелю-курорту Marriot у Хургаді незадовго після занурення. Загинули шестеро людей, були й постраждалі. Відомо, що всі пасажири судна були росіянами.

А в липні в Одеській області вибухнуло цивільне судно. Загинули три людини.

