Біля берегів Португалії косатки потопили туристичну яхту. На той момент на борту перебувало п'ятеро людей.
Як пише Independent, яхта затонула в суботу, 13 вересня. Сталося це неподалік від пляжу Фонте-да-Телья. На щастя, члени екіпажу були врятовані з судна Nautic Squad Club човнами незадовго до його затоплення.
Вітрильна компанія Mercedes-Benz Oceanic Lounge опублікувала в Instagram кадри з моментом атаки. На них видно, як косатка кілька разів ударяє по борту яхти. Після цього судно почало йти під воду.
Схожий випадок було зафіксовано того ж дня біля берегів затоки Кашкайш. У тому інциденті з човна врятували чотирьох.
Національне морське управління Португалії заявило, що отримало сигнал тривоги через "взаємодію з косатками" о 12:30.
"Були негайно задіяні екіпажі рятувальної станції Кашкайша і капітанства порту Лісабона. Після прибуття на місце було встановлено, що екіпаж перебуває в хорошому фізичному стані і не потребує медичної допомоги, оскільки його евакуювали за допомогою туристичного судна, яке перебувало поблизу", – ідеться в повідомленні.
Примітно, що з травня 2020 року дослідники зафіксували сотні випадків зіткнень косаток із човнами поблизу Піренейського півострова, додає Independent.
Інші інциденти на воді
У березні 2025 року в Червоному морі затонуло підводне судно. Батискаф повіз туристів спостерігати за кораловими рифами. Інцидент стався неподалік від готелю-курорту Marriot у Хургаді незадовго після занурення. Загинули шестеро людей, були й постраждалі. Відомо, що всі пасажири судна були росіянами.
А в липні в Одеській області вибухнуло цивільне судно. Загинули три людини.