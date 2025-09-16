Гравці знайшли простий спосіб позбутися падіння FPS у Borderlands 4

Щоправда, це налаштування підійде тільки власникам відеокарт Nvidia.

Лутер-шутер із відкритим світом Borderlands 4 виявився однією з найгірше оптимізованих ігор на рушію Unreal Engine 5. Геймери масово скаржаться на погану продуктивність, статери та пригальмовування, які сильно псують враження від 70-доларового проєкту.

Перший патч від Gearbox не вирішив більшість проблем, тому ентузіасти почали шукати власні способи обійти технічні недоліки. Журналіст PC Gamer розповів, що зумів однією дією майже повністю позбутися сильних статерів.

Гра працює помітно плавніше завдяки збільшенню розміру кешу шейдерів у панелі управління NVIDIA до 100 ГБ. Метод простий:

У "Панелі управління NVIDIA" відкрийте розділ "Управління параметрами 3D"

Знайдіть параметр "Розмір кешу шейдерів"

Виставте його на 100 ГБ.

У мережі відзначають, що без цього налаштування гра знову починає гальмувати, а отже, проблема пов'язана саме з кешуванням.

При цьому навіть на топовому ПК Borderlands 4 залишається надзвичайно вибагливою: відеокарта GeForce RTX 5090 не завжди справляється з 4K на максимальних налаштуваннях, а стабільний FPS можливий тільки за умови використання DLSS і генерації кадрів.

На думку фахівців Digital Foundry, гра явно потребує глибокої оптимізації, інакше більшості геймерів доведеться миритися із серйозними проблемами продуктивності.

Незважаючи на скарги на продуктивність і "змішаний" рейтинг у Steam, інтерес до Borderlands 4 залишається високим. Піковий онлайн шутера вже перевищив 300 тис. гравців, побивши рекорд третьої частини, яка свого часу зібрала максимум 94 тисячі осіб на майданчику.

Borderlands 4 доступна на ПК, PS5 Xbox Series. В українському регіоні гра коштує 2999 грн.

