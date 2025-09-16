За допомогою цієї технології залізниця стає безпечнішою, швидшою та більш автоматизованою.

У Німеччині стартувало перше у світі комерційне впровадження 5G-мережі для управління залізницею. Корпорація Nokia спільно з Deutsche Bahn запустили систему, яка обіцяє інтелектуальне технічне обслуговування та швидше усувати несправності поїздів, пише Interesting Engineering.

Першим полігоном для нової технології стали випробувальні колії Deutsche Bahn у Рудних горах, які знаходяться на землі Саксонія.

Новітня система є свого роду "залізничним інтернетом 5G", який дозволяє машиністам миттєво обмінюватися даними, а поїздам рухатися ближче один до одного без ризику, що дозволяє збільшити пропускну здатність. Це також дозволяє автоматизувати та виявляти проблеми до виникнення поломок. У підсумку залізниця стає безпечнішою, швидшою та більш автоматизованою.

"Deutsche Bahn хоче скористатися перевагами сучасних телекомунікацій на базі 5G для модернізації залізничної комунікаційної інфраструктури", - зазначив керівник відділу телекомунікаційних платформ DB InfraGO Райнер Фачінгер.

У Nokia також підкреслили, що цей запуск стане орієнтиром для інших країн.

"Ми віримо, що цей запуск стане важливим орієнтиром для оновлень FRMCS (майбутньої системи мобільного зв'язку для залізничного транспорту - УНІАН) у залізничних мережах по всьому світу в найближчі роки", - відмітив керівник європейського підрозділу Nokia Рольф Вернер.

У найближчі роки подібні системи планують впроваджувати й інші європейські оператори, зокрема в Нідерландах, де Nokia допомагає оператору інфраструктури залізниці Нідерландів ProRail оновлювати свою мобільну мережу для залізниць.

Залізниця в Європі - що відомо

Як писав УНІАН, німецький стартап Nox анонсував запуск нової мережі нічних поїздів, на яких пасажирам запропонують подорожувати в приватних спальних купе, розрахованих на одного або двох пасажирів.

Раніше повідомлялося, що високошвидкісна залізнична мережа ЄС майже подвоїлася за десятиліття. Тоді ж стало відомо, що Чехія має найвищу щільність залізничної мережі в Європі.

