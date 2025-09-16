При цьому всі хочуть запланувати перегляди житла якомога швидше, зазначив власник одного з агентств нерухомості.

Мешканці Польщі почали активніше шукати житло за кордоном після того, як в ніч проти 10 вересня повітряний простір країни порушили понад два десятки російських дронів. Про це з посиланням на представника ринку нерухомості Славоміра Ставарчика пише Gazeta Wyborcza.

За словами спеціаліста, який працює з нерухомістю в Іспанії, з моменту того інцидента йому телефонують утричі більше людей. Ставарчик додав, що деякі клієнти вже давно думали про придбання житла в Іспанії, і зараз, схоже, настав час.

"Для поляків дедалі важливішою стає безпека. Важко не думати про це: ми перебуваємо на східному кордоні НАТО, а Іспанія – осторонь. Навіть Друга світова війна зупинилася в Піренеях. Крім того, ціни вже зрівнялися. У Кракові квартира-студія коштує 1 млн злотих, тому для мешканців Кракова ціни на іспанські квартири не є захмарними – за еквівалент такої студії, а це близько 230 000 євро, вони можуть купити щось пристойне в Іспанії", – пояснив він.

Власник агентства нерухомості GoESTE Міхал Сподимек також підтвердив зростання інтересу поляків до придбання нерухомості за кордоном. За його словами, після атаки дронів йому почали дзвонити люди з Жешува, Любліна та Варшави. Вони казали, скільки в них є грошей і питали, чи можна щось купити.

При цьому всі хочуть запланувати перегляди житла якомога швидше. За його словами, якщо війна дійде до кордонів Польщі, чоловіки матимуть "не так багато часу".

"Жінки можуть виїхати навіть через тиждень після початку війни; чоловіки ж, які хотіли б виїхати з країни в такій ситуації, мають виїхати за день до закриття кордонів", – сказав Сподимек.

Він зазначив, що своїм клієнтам пропонує нерухомість у таких країнах як Болгарія, Греція, Чорногорія, Хорватія, Іспанія, Туреччина та Кабо-Верде.

Атака дронів на Польщу

10 вересня під час чергової атаки РФ по Україні до Польщі залетіли понад 20 російських дронів. У небо підняли авіацію країн НАТО, яка збивала порушників повітряного простору.

У Польщі та низці країн Європи прямо кажуть, що інцидент з російськими дронами не був випадковим. Водночас президент США Дональд Трамп заявив, що це, можливо, була помилка:

"Можливо, це була помилка. Але, незалежно від цього, я не задоволений нічим, що стосується цієї ситуації", – сказав він.

Позиція Трампа викликала тривогу серед європейських країн. Там вважають, що заява американського лідера ставить під сумнів прихильність США НАТО.

