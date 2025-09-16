Зараз він перебуває під вартою.

Служба безпеки України, Офіс Генерального прокурора і Державне бюро розслідувань повідомили про нову підозру одному з керівників міжрегіональних управлінь детективів НАБУ, який наразі знаходиться під вартою за підозрою у пособництві державі-агресору.

Про це повідомляє Служба безпеки України. Під час досудового розслідування слідчі встановили, що окрім допомоги батьку в торгівлі з РФ, високопосадовець НАБУ, використовуючи свої зв’язки та службовий вплив, вчиняв дії, спрямовані на незаконні махінації із податками українських суб’єктів господарювання.

Відповідну інформацію СБУ, ОГП та ДБР отримали, зокрема, із телефону підозрюваного. Як свідчать матеріали провадження, навесні цього року фігурант отримав від одного зі своїх контактів пропозицію вирішити проблемні питання в податкових органах для низки українських підприємств.

"Згідно з наявною перепискою, йшлося про прийняття органами Державної податкової служби України протиправних рішень щодо виключення близько десяти компаній з переліку ризикових. Це мало дозволити зацікавленим особам здійснити фінансові операції на майже 30 млн грн. Аналіз діяльності зазначених фірм свідчить про наявність ознак їхньої приналежності до "конвертаційного центру", – пише СБУ.

Відповідно до матеріалів справи, в обмін на цю "послугу" контакт пообіцяв передати високопосадовцю НАБУ неправомірну вигоду в розмірі 900 тис. грн.

"Детектив Бюро прийняв цю пропозицію та намагався вирішити питання через колишнього високопосадовця Державної податкової служби. Також він звертався по допомогу із цього приводу до одного зі співробітників правоохоронних органів, з яким певний час працював у НАБУ. Під час допитів згадані особи підтвердили, що працівник НАБУ дійсно звертався до них із таким проханням", – зазначають слідчі.

Своєю чергою, в Офісі Генерального прокурора інформують, що одному із керівників міжрегіональних управлінь детективів НАБУ, який наразі знаходиться під вартою за підозрою у пособництві державі-агресору (ч. 1 ст.14 ч. 2 ст. 28 ч.1 ст. 111-2 КК України), повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри.

Наразі високопосадовець НАБУ підозрюється в прийнятті пропозиції неправомірної вигоди для себе та третіх осіб за вплив на прийняття рішення особами, уповноваженими на виконання функцій держави, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 369-2 КК України.

Крім того, додають в Офісі Генпрокурора, на даний час вирішується питання щодо повідомлення про підозру особі, яка звернулася з пропозицією неправомірної вигоди.

Хоча у повідомленнях СБУ та ОГП прізвище детектива НАБУ не вказується, але з оприлюдненої інформації випливає, що мова йде про Руслана Магамедрасулова. Це УНІАН також підтвердили джерела в правоохоронних органах.

Справа Магамедрасулова: що відомо

Як повідомляв УНІАН, 22 липня суд обрав запобіжний захід Руслану Магамедрасулову у вигляді 60 діб тримання під вартою. Запобіжний захід визначено без альтернативи внесення застави.

За даними слідства, підозрюваний, координуючи діяльність НАБУ в прифронтових областях (Дніпропетровська та Запорізька), підтримував контакти з представниками економічного сектору Росії. Він сприяв незаконному експорту технічної коноплі до республіки Дагестан, виступаючи посередником між російськими покупцями та своїм батьком-підприємцем, який організував нелегальне вирощування цієї продукції.

Також слідством задокументовано зв’язки Магамедрасулова з колишнім народним депутатом Федором Христенком, який наразі переховується за кордоном, співпрацює із ворожими спецслужбами і має вплив на окремих посадовців НАБУ.

Затримали Магамедрасулова 21 липня.

