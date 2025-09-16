В Будапешті наголосили, що підтримують "прямий контакт" з Вашингтоном щодо цього питання.

США з більшим розумінням ставляться до імпорту російського газу та нафти Угорщиною та Словаччиною, ніж Європейський Союз. Про це заявив міністр Угорщини у справах ЄС Янош Бока, передає Euractiv.

Відомо, що Вашингтон закликає Брюссель припинити імпорт російських енергоносіїв, перш ніж підтримувати наступні санкції проти РФ. Як зазначив Бока, порівняно від ЄС, США визнають "особливе становище Угорщини та Словаччини".

"У червні Європейська комісія подала пропозицію про повне припинення імпорту російського природного газу до кінця 2027 року. Це остаточно закрило б лазівку в санкціях, якою користувалися Будапешт і Братислава, поклавши край багаторічній дипломатичній патовій ситуації. Ці дві країни ЄС продовжують імпортувати російську нафту через трубопровід радянських часів, покладаючись на виняток із санкцій ЄС", - нагадали в Euractiv.

Відео дня

Угорський міністр додав, що Будапешт підтримує "прямий контакт" з Вашингтоном щодо цього питання, а не "через пресу". За його словами, американці "більш розуміючі, ніж наші європейські партнери".

Питання російської нафти - останні новини

Раніше сенатор США Ліндсі Грем пригрозив Угорщині та Словаччині "наслідками" через російську нафту. За його словами, Європа здебільшого виконала таку вимогу Дональда Трампа, тому "тепер залишилися практично тільки Угорщина і Словаччина".

"Я сподіваюся і очікую, що вони скоро вживуть заходів, щоб допомогти нам покласти край цій кривавій бійні. Якщо ні, то наслідки мають бути і будуть", - підкреслив Грем.

Водночас колишній міністр закордонних справ України Володимир Огризко вважає, що Угорщину і Словаччину змусять відмовитися від російської нафти. Він зазначив, що це не ті країни, які визначають, що відбувається в Європі та світі.

"При всій повазі до Угорщини і Словаччини, все-таки вони не є ключовими країнами, які визначають те, що відбувається в Європі і у світі. І я думаю, що, якщо вже дослухаються до прохань, скажімо так, Трампа, деякі значно важливіші гравці у світі, то вже Угорщина і Словаччина змушені будуть це зробити", - запевнив Огризко.

Вас також можуть зацікавити новини: