Допомогу можуть відправити незабаром.

Адміністрація президента США схвалила перший пакет військової допомоги Україні, профінансований союзниками США по НАТО. Про це повідомило Reuters.

Перші пакети допомоги США у сфері озброєння для України від адміністрації президента Дональда Трампа були схвалені, повідомили джерела видання. Незабаром їх можуть відправити, оскільки Вашингтон відновлює поставки зброї до Києва – цього разу за новою фінансовою угодою із союзниками. Про це повідомили Reuters два джерела, знайомі із ситуацією.

Видання зазначило, що це перше використання нового механізму, розробленого США та союзниками, для постачання Україні зброї із запасів США за рахунок коштів країн НАТО.

Як пише Reuters з посиланням на джерела, заступник міністра оборони з питань політики Елбрідж Колбі схвалив дві поставки на суму 500 мільйонів доларів у рамках нового механізму під назвою "Список пріоритетних вимог України". Він відомий під абревіатурою PURL.

Нагадаємо, що у Державному департаменті США запевняли, що зупинка у постачанні зброї для України буде тимчасовою. А США залишаться надійними постачальниками зброї. До того ж Дональд Трамп особисто запевняв Володимира Зеленського, що США нададуть стільки зброї, скільки зможуть.

Зокрема, СШа схвалили продаж системи ППО Patriot вартістю 8,5 млрд доларів для Данії, яка передасть його Україні. Пакет передбачає придбання ракет, двох радіолокаційних станцій , шести пускових установок та інших систем для функціонування системи.