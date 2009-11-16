Чоловік, який в Одесі на смерть збив жінку, звільнився з СБУ місяць тому

11:29, 16 листопада 2009
Політика
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У зв’язку із досягненням пенсійного віку

Чоловік, який в Одесі минулої суботи автомобілем насмерть збив жінку, є колишнім, а не діючим, як зазначають окремі ЗМІ, співробітником спецслужб.

Про це УНІАН повідомили у прес-центрі Служби безпеки України, зазначивши, що 22 жовтня ця особа за власним бажанням подала рапорт про звільнення з СБУ у зв’язку із досягненнням пенсійного віку, а 11 листопада документ був підписаний керівництвом.

 

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