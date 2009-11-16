Акція “ПИВНИЙ ГЕНОЦИД – STOP!”

У вівторок, 17 листопада, з 8.45 Громадянська кампанія «Форум порятунку Києва», Всеукраїнська громадська організація «Твереза Україна», Всеукраїнський громадський молодіжний рух «Здорова Україна» пікетуватимуть Верховну Раду України (вул. Грушевського, 5) під гаслом: «ПИВНИЙ ГЕНОЦИД – STOP!».

Як зазначають у ФПК, 5 березня 2009 р. проект закону про внесення змін до Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» (щодо обмеження споживання і продажу пива і слабоалкогольних напоїв) (реєстр. № 1171), внесений народними депутатами України Миколою ТОМЕНКОМ, Наталією КОРОЛЕВСЬКОЮ, Євгеном СУСЛОВИМ (всі – від фракції БЮТ), був прийнятий у першому читанні голосами 384 народних депутатів України.

Зазначений законопроект передбачає:

прирівнювання пива і слабоалкогольних напоїв до алкогольних;

заборону продажу пива і слабоалкогольних напоїв неповнолітнім;

встановлення обмежень щодо місць продажу та споживання.

Громадянська кампанія «Форум порятунку Києва» виступає на підтримку законопроекту за прирівнювання пива та «слабоалкогольних» розчинів до алкогольних напоїв, за повну заборону їх реклами.

Проблема алкоголізму в Україні сьогодні набрала шалених обертів, про що свідчить офіційна статистика, і ми не можемо з цим миритися. Як зазначають у «Форумі порятунку Києва»:

Щороку через алкоголізм в Україні помирає понад 40 тисяч людей.

Алкоголь є на третьому місці серед факторів, що викликають смертність серед населення країни загалом, на другому – як такий, що позбавляє віку працездатну категорію, і на першому – що загрожує смертю людям від 25 до 40 років.

Україна посідає перше місце за рівнем дитячого алкоголізму в світі;

Від 700 до 900 тисяч осіб перебувають на обліку як хворі на алкоголізм, проте реальна цифра в 3–5 разів вища.

Кожен житель нашої країни протягом року випиває більше 60 літрів пива.

Пивний алкоголізм – бич країни. За останні 10 років пивних алкоголіків в Україні стало вдесятеро більше. Якщо 10–15 років тому хворих із такою залежністю було один-два на сто алкоголіків, то зараз – більше десяти.

Законопроект № 1171 вимагає негайного прийняття. Всі терміни розгляду зазначеного законопроекту вичерпано. Як наголошують у ФПК, голова Комітету з питань податкової та митної політики Сергій ТЕРЬОХІН свідомо не давав руху законопроекту протягом більш як восьми місяців, не переймаючись тим, що кожний день зволікання – це нові жертви «пивної чуми», розбиті сім’ї, підірване здоров’я.

«Форум порятунку Києва», «Твереза Україна» та «Здорова Україна» закликають народних депутатів зупинити алкогольний геноцид українського народу, прийняти законопроект № 1171 в другому читанні та в цілому.