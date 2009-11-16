Литвин отримав від Ющенка відкритий лист з таємним додатком

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН пропонує у закритому режимі розглянути у парламенті питання щодо фінансування армії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на засіданні Погоджувальної ради.

За словами В.ЛИТВИНА, у парламент надійшов лист Президента України Віктора ЮЩЕНКА з приводу ситуації, яка склалася сьогодні в армії, і щодо закладених параметрів фінансування Міністерства оборони наступного року.

В.ЛИТВИН зазначив, що лист є відкритим, але додаток до нього - таємний.

У свою чергу голова Комітету ВР з питань національної безпеки та оборони Анатолій ГРИЦЕНКО підкреслив, що лист Президента «має під собою підстави». «Нинішній стан фінансування армії закритичний, а проект бюджету на наступний рік стосовно армії та інших силових структур – це бюджет руйнації», - сказав він.

А.ГРИЦЕНКО запропонував розглянути це питання у парламенті, але наголосив, що такий розгляд буде успішним за трьох умов.

За його словами, по-перше, Президент має внести на розгляд парламенту кандидатуру на посаду міністра оборони України.

Крім того, сказав А.ГРИЦЕНКО, на засіданні ВР при розгляді питання щодо стану Збройних сил України та їхнього фінансування має обов’язково бути присутніми Президент, прем’єр-міністр, новообраний міністр оборони і начальник Генерального штабу ЗСУ.

За його словами, це засідання має відбуватися виключно в закритому режимі, оскільки мета такого засідання - «не давати комусь очки під час виборчої кампанії».

А.ГРИЦЕНКО підкреслив, що за інших умов «це буде просто піар і втрата для армії і для країни».

Як сказав представник Президента у ВР Ігор ПОПОВ, лист В.ЮЩЕНКА є відкритим і його текст розміщений на офіційному сайті глави держави.

В.ЛИТВИН перебив його словами: «Якщо не знаєте, то не говоріть».

Голова ВР заявив, що лист відкритий, але додаток до нього «є таємним».

Після цього І.ПОПОВ повідомив, що Президент вже визначився з кандидатурою на посаду міністра оборони, і вже найближчим часом ця кандидатура буде внесена на розгляд парламенту.

Він підкреслив, що сьогодні армія не фінансується не лише за статтями нових озброєнь, але немає коштів навіть для забезпечення життєдіяльності солдатів.

Міністр Кабінету міністрів Петро КРУПКО повідомив, що уряд готовий до розгляду цього питання. Водночас він наполягає на тому, щоб у парламенті обговорювалося питання не лише щодо нинішнього фінансування і фінансування в 2010 році армії, але й щодо витрачання коштів колишнім міністром оборони (йдеться про Юрія ЄХАНУРОВА – УНІАН).

За його словами, сьогодні «наполегливо замовчуються ті факти зловживань, нецільового використання коштів, які були при колишньому міністрі оборони України».