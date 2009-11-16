Яценюк вважає, що два останні уряди добили Україну

Кандидат на пост Президента України Арсеній ЯЦЕНЮК заявляє, що нинішній Кабінет міністрів логічно було б відправити у відставку і призначити в країні технічний уряд.

Про це він сказав на прес-конференції в Черкасах, повідомили УНІАН у прес-службі “Фронту змін”.

За його словами, «цей уряд не те що у відставку треба відправляти – його не треба було призначати”. Він додав, що “ це – історична оцінка”.

Як сказав А.ЯЦЕНЮК, “немає жодної речі, яку б цей уряд виконав: вся картина сьогодні показує, що в Україні відбувається провал на всіх фронтах”. “Провал, який треба буде витягувати потім роками. Здають усе, що перед виборами можна здати, – і всередині країни, і на зовнішньому секторі», – підкреслив він.

А.ЯЦЕНЮК вважає, що “все, що протягом останніх п’яти років робилося двома урядами, – це був шлях до остаточної деградації України”.

Коментуючи заяву представників фракції Партії регіонів про можливу відставку уряду Юлії ТИМОШЕНКО у разі невиконання ним закону про підвищення соціальних стандартів, А.ЯЦЕНЮК сказав: «Політично відставка уряду повинна відбутися хоча б для того, щоб всі учасники виборчих перегонів були в рівних умовах”. За його словами, на сьогодні не всі у рівних умовах, оскільки “чинний прем’єр має фінансові ресурси, медіа – усі доступи до всіх телеканалів, адміністративний ресурс, правоохоронну систему”. “Що ж це за вільні вибори такі будуть? Вільні від чого? Це будуть вибори, вільні від вибору. Вибору тут нема», - вважає А.ЯЦЕНЮК.

Він висловив сумнів щодо того, чи буде поставлено на голосування питання про відставку Кабінету міністрів. «Ви ж знаєте, у нас є така традиція: за що не візьмуться – усе провалять. Тому нехай поставлять питання на голосування – подивимося, що з цього вийде», - сказав він.

За словами А.ЯЦЕНЮКА, «було б абсолютно логічно, щоб у країні було призначено так званий технічний уряд».

«Але що означає сьогодні для ТИМОШЕНКО призначення технічного уряду? Це означає повний крах. Тому що не вдасться будь-якими засобами та методами отримати перемогу», - сказав А.ЯЦЕНЮК.

«Я чудово розумію: якщо виграє, наприклад, ТИМОШЕНКО – ЯНУКОВИЧ ніколи не погодиться з цим. Якщо виграє ЯНУКОВИЧ – то ТИМОШЕНКО тим більше з цим ніколи не погодиться”, - зауважив А.ЯЦЕНЮК. За його словами, “це не залежить від результату. І буде задіяний будь-який ресурс, тому що програш на цих виборах – рівна політична смерть і для одного, і для другої».