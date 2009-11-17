Регіонали знайшли новий привід для блокування Верховної Ради

Народний депутат від Партії регіонів Нестор ШУФРИЧ заявляє, що ПР в разі невиконання закону про підвищення соціальних стандартів буде вимагати відставки уряду, і не виключає блокування Верховної Ради.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні під час прес-конференції в Полтаві.

«Це нонсенс - закон діє, і нашим пенсіонерам потрібно по ньому з 1 листопада нараховувати пенсії, а наскільки нам відомо, такого немає. Якщо доплати не будуть зроблені і ми не почуємо чітку позицію влади з цього питання, то ми будемо діяти відповідно - будемо вимагати відставки уряду і не виключаю блокування парламенту», - заявив народний депутат.

Крім того, регіонами не виключають притягнення до кримінальної відповідальності керівництва Пенсійного фонду за невиконання даного закону.

«Ми будемо ставити питання про відповідальність керівника Пенсійного фонду. Там людина не дурна. Вона розуміє що за невиплату пенсій вона буде за гратами», - заявив Н.ШУФРИЧ.

Як повідомляв УНІАН, 17 листопада лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ заявив, що очолювана ним депутатська фракція вже сьогодні зареєструє у ВР постанову про відставку уряду у зв`язку з невиконанням закону про підвищення соціальних стандартів.