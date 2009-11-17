Тігіпко не розуміє, чому з труби роблять «священну корову»

Кандидат на пост Президента Сергій ТІГІПКО переконаний у необхідності приватизації української газотранспортної системи, контрольний пакет акцій якої має належати державі.

Як повідомили УНІАН у прес-службі С.ТІГІПКА, про це він заявив, прокоментував слова прем`єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО про те, що вона не допустить приватизації газотранспортної системи та створення міжнародного консорціуму з управління українською ГТС. Зокрема, Ю.ТИМОШЕНКО заявила, що ГТС є національним скарбом, тому завжди повинна залишатися у власності України.

Натомість С.ТІГІПКО впевнений, що Україні терміново потрібно вийти з власною пропозицією про приватизацію газової труби, за якої контрольний пакет акцій керівної компанії залишиться за державою, а решта акцій належатимуть «Газпрому» та пулу з найбільших європейських енергокомпаній.

«Нинішні керівники України подають проекти створення міжнародного газотранспортного консорціуму як зраду національних інтересів. За цими демагогічними заявами стоїть лише бажання зберегти під особистим контролем непрозору й цілком корумповану машину перекачування грошей, якою є сьогодні «Нафтогаз України», сказав С.ТІГІПКО.

«Я думаю, що прем`єр-міністр знає елементарне правило «Права йдуть в одному пакеті з обов`язками», – зауважив С.ТІГІПКО. – Право володіння ГТС означає, що держава повинна підтримувати свою власність у належному стані. Компанія-банкрут, якою є «Нафтогаз України», робити це неспроможна. Величезні штрафні санкції, яких ніхто не скасовував, можуть стати підставою для «Газпрому» вимагати контролю над ГТС». За словами С.ТІГІПКА, нещодавно заступник голови «Газпрому» Олександр МЕДВЕДЄВ підтвердив, що компанія має повне право пред`явити Україні претензії за недобір газу.

«Чому саме з газової труби уряд зробив «священну корову», мені абсолютно не зрозуміло. Адже в той самий час Кабмін виступає за приватизацію «Укртелекому», який контролює канали зв`язку, чи Одеського припортового заводу, розташованого на кінці аміакопроводу, який також є стратегічним об`єктом, – зазначив С.ТІГІПКО. – Зважаючи на все, ГТС – просто зручна тема для передвиборчого піару».